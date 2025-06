Rama femenina del tronco John Wick

La ficha ** 'Ballerina'. Acción, EE UU, 2025, 125 min. Dirección: Len Wiseman. Guion: Shay Hatten. Personajes: Derek Kolstad. Música: Tyler Bates, Joel J. Richard. Fotografía: Romain Lacourbas. Intérpretes: Ana de Armas, Anjelica Huston, Keanu Reeves, Gabriel Byrne, Ian McShane.

Derivación femenina de la serie John Wick (el título original lo deja claro: From the World of John Wick: Ballerina) que se ubica entre la tercera y la cuarta entrega de las películas interpretadas por Keanu Reeves. La cosa, por supuesto, va de venganza, como no podía ser menos en el universo Wick: una mujer convertida en una máquina de matar tras un duro entrenamiento a cargo de romaníes rusos para vengar algo más grave que la muerte de un perro y, de paso, servir a los fines de la organización. Además de los brazos y las piernas suficientemente entrenados para convertirse en armas mortales que domina con maestría -al fin y al cabo, es una bailarina y también se consideran coreografías las complejas escenas de luchas derivadas de las artes marciales- cualquier cosa en sus manos se convierte en un arma letal. No le pidan a esta película mucho más que esto, porque no lo ofrece. Eso sí, las luchas las regala con prodigalidad. Estamos en el universo Wick apuntándose a la moda de las asesinas vengadoras a lo Nikita, Lara Croft o La Novia de Kill Bill.

Como es previsible la primera parte trata del duro entrenamiento y la segunda de las aventuras de la letal bailarina en diferentes misiones que no le hacen olvidar su objetivo de venganza. Ninguna sorpresa. El guión, tan convencional como disparatado, es un pretexto para montar las coreografías de lucha y el inagotable catálogo de muertes que parece empeñado en no dejar atrás ninguna forma de matar. La realización es funcional y tan impersonal como para haber permitido que el director que la firma, Len Wiseman (Underworld, La jungla 4.0, Desafío total), le ceda los trastos de matar (nunca mejor dicho) a un no oficialmente acreditado Chad Stahelski, el especialista y coordinador de acrobacias y luchas que, pasado a la dirección, es el responsable de toda la serie de John Wick.

Lo mejor, luchas y muertes aparte, es la presencia de una entregada Ana de Armas flanqueada por pesos pesados (y quizás, por desgracia, pasados) de la interpretación como Anjelica Huston y Gabriel Byrne. Importados de la saga John Wick aparecen Ian MacShane, el difunto Lance Reddik y el mismísimo Keanu Reeves.