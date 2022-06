El rapero jerezano Faiz Genzai lanza su primer disco

El rapero jerezano Faiz Genzai acaba de estrenar su primer disco, que lleva por título 'Dedicao a las Jordan que no tuve' y que sirvió de motivación, durante el confinamiento, para enfrentarse al cáncer que padecía, un Linfoma de Hodgkin del que, afortunadamente, ya se encuentra plenamente recuperado.

El rapero, que pertenece al grupo 'Ankalawela', ha detallado que decidió centrarse en la realización del disco "poco después" de que le diagnosticaran el cáncer.

"Una vez me entero de esta noticia me propuse sacar todo lo que sentía por dentro y, entre que estábamos en época de confinamiento y que no podía salir de casa porque tenía las defensas bajas me dije 'tendré que tirar del rap'", ha señalado.

El rapero buscaba, por encima de todo, alejarse "de la típica rueda de 'pobrecito, tiene cáncer'", ha indicado antes de añadir que se motivó "muchísimo" buscando "un motivo" para levantarse. "El rap me dio la fuerza necesaria para salir de la enfermedad y me propuse seriamente trabajar en mi propio disco", ha asegurado.

En este sentido, el artista, cuyo nombre real es Alejandro Perea, ha situado como el día que guarda "con más cariño" de la elaboración del disco cuando se grabó el videoclip del tema 'Sin Maldad', puesto que su propia abuela "fue al estudio a grabar los coros del estribillo del tema 'Hodgkin'".

"Compartir eso con mi abuela no está pagado, ella siempre ha cantado en el coro de la iglesia e incluso escribía canciones religiosas, pero nunca había grabado en un estudio de grabación", por lo que "traerla al estudio, mostrarle mi mundo y grabar con ella fue muy emotivo. Además, no es cualquier tema, es el tema en el que hablo profundamente del cáncer y ella lo sufrió mucho, estuvo en todo momento ahí conmigo", ha afirmado.

En cuanto a la propia elaboración del disco, Faiz Genzai ha recordado que "en el apartado lírico" se ve su lado "más humano". "Quise registrar mis sentimientos, pista a pista, durante la enfermedad, explicar cómo me sentía, profundizar en mí y convertirlo en canción", ha expuesto antes de sentenciar aseverando que "es una forma de demostrar quién soy".

"A nivel musical quería saborear distintos palos e incluso arriesgarme con cosas que no había hecho antes, pero sobre todo contar con gente que ame hacer música" porque "un disco con el mismo sabor todo el rato me resulta aburrido, me gusta hacer temas variados pasando del rap más clásico, a temas con voces a pelo sin reverbs, al drill con mucho autotune y efectos...", ha detallado.

Además, en cuanto al nombre del disco, el artista de Jerez de la Frontera ha explicado que "siempre" le ha gustado el baloncesto. "Cuando era tan solo un chaval estuve federado en el equipo de Unibasquet Jerez durante dos años, mi referente en aquella época fue Michael Jordan y me influyó mucho la película Space Jam, que estaba protagonizada por mi referente, quería ser él", ha señalado, al tiempo que ha reconocido que en la película "promocionaban mucho las Jordan, yo las quería tener, pero eran unas zapatillas muy caras y mis padres no podían permitirme ese capricho".

"Fueron pasando los años y mi deseo de tener las Jordan alguna vez fue aumentando, y cuando empecé a trabajar y a recibir mi propio dinero fue cuando cumplí ese sueño, por eso dedico este disco a las Jordan que no pude tener en aquel momento, y que las conseguí a base de mi propio esfuerzo, soy quien soy hoy día gracias a los valores que mis padres me inculcaron", ha subrayado.

Cabe recordar que Faiz Genzai actuó el pasado fin de semana en el Adoquín Urban Festival, organizado por el colectivo CDZ Rap Station, en Cádiz capital junto a su grupo 'Ankalawela'.