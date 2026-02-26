La revista Periférica Internacional de la UCA presenta su nuevo número anual en Jerez

El espacio Coworking Cultural y Empresa Cámara de Jerez, sito en la calle Sevilla 15, acoge este jueves 26 febrero a las 18:30 horas la presentación del nuevo número de la revista Periférica Internacional, de edición anual.

El acto contará con la participación del profesor y escritor José María Lassalle Ruiz, ex secretario de estado de Cultura, Antonio Javier González Rueda, director de la revista y doctor en Artes y Humanidades y la periodista María Ángeles Robles Morales.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Periférica Internacional es una publicación editada por el Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz.

Este ejemplar, de tirada anual, está centrada en el análisis de la cultura y el territorio, con contribuciones de especialistas en gestión cultural, patrimonio, artes y estudios sociales.

Periférica Internacional es una iniciativa que emerge desde el sur de Europa con la vocación de aportar visiones periféricas sobre el fenómeno socio-cultural.

La revista lleva más de 25 años publicándose de forma continuada si bien ésta es la primera ocasión en que un nuevo número se presenta en Jerez, motivo por el que cuenta con el apoyo de la institución cultural centenaria con mayor impacto en la ciudad como es el Ateneo de Jerez.

La revista se presenta junto al libro “Vivir en la cultura. 25 años de Periférica Internacional” de María Ángeles Robles González, que realiza un recorrido por los años de existencia de la revista.