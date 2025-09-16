Robert Redford, el eterno nominado que nunca ganó un Óscar como intérprete

Robert Redford, actor, productor y director, poseía dos premios Óscar (uno a la mejor dirección y otro honorífico), aunque nunca ganó uno como intérprete a pesar de su brillante carrera con más de 80 películas. Fue uno de los rostros más populares de Hollywood.

Nacido en Santa Mónica (California) en 1936, falleció este martes en su casa de Utah a los 89 años. Retirado oficialmente desde 2018, realizó apariciones sorpresa en Vengadores: Endgame y en 2025 en la serie Dark Winds, de la que era productor.

Primeros pasos como actor

Hijo de un contable, Redford fue estrella universitaria de béisbol antes de dedicarse a la interpretación. Estudió en la American Academy of Dramatic Art y debutó en 1962 en El que mató por placer. Alcanzó fama con Descalzos por el parque (1967) junto a Jane Fonda.

Consolidación y estrellato

Su carrera se consolidó con títulos como Dos hombres y un destino (1969) y El golpe (1973), ambos con Paul Newman, además de Tal como éramos (1973) junto a Barbra Streisand. Con Sidney Pollack rodó éxitos como Los tres días del cóndor (1975) y Memorias de África (1985).

Faceta como director

Debutó en 1980 con Gente corriente, que le valió el Óscar a mejor director. Luego dirigió Un lugar llamado Milagro (1988), El río de la vida (1992), Quiz Show (1994) o El hombre que susurraba a los caballos (1998). Fue productor de Diarios de motocicleta (2003).

Fundó en 1981 el Instituto Sundance, impulsando el Festival de Cine Independiente. Recibió el Óscar honorífico (2002), el León de Oro de Venecia (2017) y el César de honor (2019).

Compromiso político y social

Demócrata convencido, defendió causas medioambientales, fundó el Instituto para la Invención de Nuevas Fuentes de Energía, y participó en campañas humanitarias. Poseía la Legión de Honor francesa.

En lo personal, estuvo casado con Lola Wegenen (1958-1985), con quien tuvo cuatro hijos, y en 2009 contrajo matrimonio con la pintora Sibylle Szaggars.