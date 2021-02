El rodaje de ‘La maniobra de la tortuga’ se iniciará en mayo

La película ‘La maniobra de la tortuga’, adaptación de la novela del gaditano Benito Olmo, dirigida por el jerezano Juan Miguel del Castillo, empezará en marzo la preproducción y el rodaje en mayo en escenarios de la provincia de Cádiz y en Sevilla, si la pandemia lo permite. “Ahora mismo estamos buscando localizaciones y tanto el equipo técnico como artístico ya están al completo, con Natalia de Molina y Fred Adenis como protagonistas”, apunta el director.

A ellos se suman nombres como María Duarte, Nicolás Montoya, Salvador Valle, Gaspar de La Zaranda, Rocío Marín, entre otros actores con los que Juan Miguel del Castillo suele colaborar. Procedentes tanto del país como del extranjero, habrá un total de 54 papeles entre protagonistas, reparto y pequeñas partes. Una cinta que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y de Radio Televisión Española, para un presupuesto total de 2.319.174,68 euros.

Una película en la que el inspector Manuel Bianquetti es trasladado a Cádiz, un destino tranquilo al que está obligado a aceptar. Un día, el asesinato de una joven de 18 años rompe esa calma y embarca al inspector en uno de los casos más impactantes de su carrera. Desoyendo las órdenes de sus superiores, Bianquetti comienza a seguir pistas que quizá no sean reales y sigue la investigación por su cuenta.

El rodaje de ‘La maniobra de la tortuga’ supondrá el reencuentro de Del Castillo y De Molina tras el rotundo éxito cosechado en 2016 con la ópera prima del realizador, ‘Techo y comida’. La actriz jiennense obtuvo su segundo premio Goya, el primero como mejor actriz protagonista, por su papel en la cinta del director jerezano, que vuelve a contar con ella como cara visible de un proyecto que lleva fraguándose casi un lustro.

Benito Olmo, por su parte, recordó, semanas atrás, que la novela será “muy reconocible” en la película, que será rodada en escenarios de la provincia, y que, eso se sabe desde el principio, va a respetar también el título original de la obra. “Bianquetti –explica Olmo– es muy reconocible, aunque también es verdad que no deja de ser una adaptación de la novela, y eso no hay que perderlo de vista. No se puede adaptar una cosa al cien por cien, porque hay cosas que funcionan en la novela y no tienen que hacerlo en el cine. Son lenguajes distintos. Se ha adaptado, se han cambiado algunas escenas, algunas cosas, yo he intentado asesorar en todos esos cambios. Creo que ha quedado muy bien; ahora queda rodarlo”.

La historia del inspector Bianquetti no termina con ‘La maniobra’ de la tortuga, puesto que en 2018 Benito Olmo publicó una continuación llamada ‘La tragedia del girasol’ que bien podría abrir la puerta a nuevas secuelas cinematográficas con Cádiz como escenario.