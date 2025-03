Serena y consciente verdad del arte nuevo

Venimos comentando en los últimos meses el importante estamento artístico que está consiguiendo el joven artista jerezano Víctor González. Pintor que, al poco tiempo de haber obtenido la Licenciatura en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, fue becado en la prestigiosa Fundación Antonio Gala de Córdoba, esa de la que han gozado muy importantes autores de los que hoy ocupan el mejor segmento del arte contemporáneo español. Hace pocos meses, fue finalista en el Premio BMW de pintura, uno de los más prestigiosos del país. Además, su obra ha sido expuesta en la Royal Academy de Londres y es artista requerido en importantes galerías del país para formar parte de significativos catálogos de la mejor pintura española. Todas estas circunstancias no son nada más que hitos en una carrera que, aun, estando en sus momentos iniciales, goza ya de una entidad indiscutible que lleva a pensar que el joven jerezano está dejando de ser un autor emergente con muy buenas expectativas para situarse en una aplastante realidad confirmada y atestiguada desde todos los sectores.

Víctor González es pintor serio, de absoluta sensatez en todos sus actos, con una claridad de ideas aplastante y una visión de la realidad artística fuera de lo común. Es artista que sabe muy lo que hace, que adecúa sabiamente los conceptos a los desarrollos y desenlaces formales, que no se deja avasallar por los excesos de un elitismo que a poco conduce, sólo a desencadenar dudas y deserciones hacia lo contemporáneo. Es, asimismo, pintor dominador, con el oficio bien aprendido para que desde él se pueda alcanzar cotas exigentes de cualquier situación por difícil que ésta fuere. Y, sobre todo, hay en él algo que lo hace más importante si cabe, está ajeno a las alharacas que tanto abundan en un medio donde cualquiera, con muy poco, se cree sumo valedor de lo artístico y sabio hacedor de cosas imposibles. Este que esto les escribe puede, también, argumentar que Víctor González es artista generoso con el arte, acude cuando se le llama, está siempre dispuesto a toda colaboración y es compañero cabal de los artistas, a los que tiene en gran consideración y extiende manos ofertando todo cuanto pueda repercutir en un bien común de los demás. En definitiva, es un autor al que se le tiene en muy en cuenta en el conjunto de la profesión porque es arista importante, por su valía, porque su trabajo está sujeto a lo mejor de la producción y porque se encuentra en ese raro segmento artístico donde confluye una creación sin fronteras abierta, sabia y realizada con absoluta conciencia. Víctor González es un artista muy a tener en cuenta.

Obra de Víctor González.

En noviembre pasado presentaba su obra en la galería Sorondo Projects de Barcelona, una de las que con mayor contundencia y determinación apuestan por los jóvenes de mayores y mejores perspectivas. Ahora, otra importante galería española, Vangar de Valencia, acoge la esclarecedora obra del joven artista jerezano; un espacio importante que sirve para afianzar una carrera que, ya no tiene vuelta de hoja y que va accediendo a los mejores estamentos del arte español, que ven en él un artista seguro, consciente, sabedor y conocedor de lo que acontece en el arte de ahora. Su pintura es muy personal, nos posiciona en unos ambientes donde la presencia y la ausencia, lejos de constituir sistemas contrapuestos y realidad estancas, aúnan fórmulas expresivas que se complementa e interactúan. Su trabajo desentraña un universo que asume posiciones que evocan escenarios, arquitecturas, realidades, esencias físicas o emocionales; al tiempo que patrocina el más puro sentido artístico; pintura que se sitúa en orillas de la abstracción pero con unos claros guiños a una representación que aletea con fuerza por unos espacios muy bien concebidos plásticamente. Además, Víctor González organiza el trabajo con pintura hacia dentro y hacia fuera, con registros que se abren y expanden o con fórmulas hacia dentro, silentes y de profundo sentido espiritual y que, a veces, logran un expectante sentido instalativo. En definitiva, una obra serena, sin voces altisonantes, que nos descubre a ese artista total, serio valiente y sensato que se abre lo mejor el arte español del momento.

Obras de Víctor González.

Ya, en otros momentos, me he referido a Víctor González como uno de esos artistas muy importantes que actualmente conforman la nómina de artista jerezanos de primerísimo nivel: Ana Barriga, Cristina Mejías, Eduardo Millán, Nacho Estudillo, Javier Palacios… y Víctor González; artistas preclaros, que son absoluta referencia en el arte español del momento. Artistas a los que hay que tener en cuenta y que pueden ser, yo estoy seguro de ello, un fuerte apoyo para lo que se avecina en esa Candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura. En otras ciudades, con menos importante artística que ésta, lo están contando son sus artistas. Granada, por ejemplo, en estos días, se está volcando en una Feria de Arte con todos sus activos trabajando para sumar y sumar. No será porque no lo venimos diciendo.