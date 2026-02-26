Space Surimi estrena el nuevo single 'Me kieren coger'

Space Surimi ha lanzado este jueves 26 de febrero el nuevo single 'Me kieren coger', un anticipo de lo que será su siguiente álbum de estudio y que tiene previsto lanzarlo en el próximo mes de octubre.

El dúo jerezano, integrado por Mc Eddie Coopermen y el productor Carlboro, se autoproclaman, con este flamente tema, en "enemigo público de cualquier organización que atente contra la diversión".

En 'Me kieren coger', Eddie Coopermen y Carlboro, aka Carlboro el Digital, despliegan "su electrorap marca de la casa con actitud batallera y vocación de himno. Bases electrónicas afiladas, energía de club y ADN callejero se mezclan en un tema directo, irónico y sin complejos que deja un mensaje claro: el único secreto para combatir a los rancios es no parar de vacilar", destaca su agencia de management.

El single funciona como primer adelanto del próximo disco del dúo, previsto para octubre de este año "todavía sin título, pero con la ruina ya asomando por la mirilla".

"Una nueva etapa en la que Space Surimi vuelven a convertir la paranoia cotidiana en sátira bailable y la crítica social en combustible para la pista", añaden en una nota prensa.

'Me kieren coger' no es solo una canción, "es un manual de resistencia fiestera. Un recordatorio de que, aunque te vigilen, te juzguen o intenten arruinarte el sábado, la respuesta sigue siendo la misma: volumen arriba y cero disculpas".

Problamente, los jerezanos estrenen el nuevo single este próximo fin de semana durante la actuación que tienen prevista este sábado 28 de febrero en el Social Club Salvaje en la playa de El Palmar a partir de las 18:00 horas de la tarde.

Otras citas en directo serán, a continuación:

6 de marzo - Madrid La Riviera con Camellos

21 de marzo - Marinaleda

18 abril - Sesión Vermu - 12.30 - Villanueva del Pardillo

19 abril - Sesión Vermu - 14.00 - Aranjuez

Un poco de historia

Space Surimi es la unión del MC Eddie Coopermen y el productor Carlboro, un dúo que ha construido un universo propio donde la música, la estética y la narrativa visual se funden en un mismo lenguaje. Su mundo está plagado de imaginería inspirada en Internet y en el consumismo digital, con referencias que van desde los videojuegos y sus escenarios virtuales hasta los productos y símbolos culturales que marcaron a toda una generación.

Su propuesta se traduce en un rap fresco, irreverente y difícil de encasillar, en el que conviven influencias de la cultura callejera con sonidos que abarcan desde el Electro, Techno, G-Funk, Disco o Miami Bass, siempre con un sello inconfundible. Todo ello se cocina en su cuartel general de Jerez de la Frontera, desde donde han dado forma a una trayectoria que supera ya la década.