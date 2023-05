El sueño de Manolo Muñoz

Un camino entre el arte y la amistad

Manuel Muñoz era una persona bastante conocida en Jerez. Los que frecuentábamos ambientes relacionados con la cultura, estábamos acostumbrados a su presencia siempre alegre. Nos echó una gran mano en la exposición que Lola Jiménez realizó en la Sala ArteaDiario.

Precisamente con Lola, su gran amiga, su obra se expone en la calle Asta. La pintura de Manuel y la escultura de Lola, dos ejercicios artísticos llenos de pureza. A ambos les caracterizaba que eran espíritus puros; planteaban una obra personal no sujeta a normas ni a estrictos cánones. Hacían lo que querían y cómo querían y eso, en un universo artístico acomodado a claras posiciones adocenadas, no es moneda habitual. Ellos planteaban sus obras de forma abierta, sin cortapisas ni restricciones. Han hecho, él pintura, ella escultura y cerámica, manejando con soltura y sin imposiciones la materia. Manuel Muñoz desarrollando una obra de muy amplia estructura formal, utilizando todo tipo de materiales para suscribir una realidad pictórica basada en el expresionismo plástico, en la gestualidad, en el ejercicio poderoso. Lola Jiménez, por su parte, suscribiendo una particular figuración, dejando que la forma plástica imponga su fortaleza compositiva sobre la propia figura humana.

En esta muestra, los dos amigos vuelven a juntar su entusiasmo por el arte. Lo hacen como han sido ellos, desarrollando esa libertad de ideas que descubría a dos espíritus puros. El trabajo de ambos no puede encasillarse en estilos ni en escuelas. La pintura de uno y la escultura de otra manifiestan una realidad sin adscripciones. Bernardo Palomo