La suprema emoción de la forma plástica

Fali Benot lleva, desde la creación de su galería, presentando en los espacios donde estuvo establecida - calles Cobos, Valverde, San Pedro y Avenida Ramón de Carranza - buena pintura; una pintura que abarcaba todo el espectro creativo y realizada por muy buenos creadores. En estos más de treinta años, la galería - única en la capital y casi también del resto de la provincia - nos ha ofertado todas las tendencias pictóricas; sobre todo, aquellas que dejaban entrever los muchos encuadres de una figuración abierta que mostraba las más variadas formas - mediatas e inmediatas - de lo que la mirada atrapa como concreto. No ha abundado mucha pintura no figurativa; aunque la oferta existió con muestras de Dámaso Ruano, Chico López, Carmelo Trenado, Denis Long, Guillermo Mora, Ana Triano, Paco Molinero Ayala, Jaime Sicilia, Carlos Rojas, Juan Manuel Reyes o Evelyn Ellenschmidt; la presencia de la pintura realista ha sido mayoritaria.

Hemos contado, por activa y por pasiva, que la pintura, en contra de lo que repetían, interesadamente, los santones de lo, mal llamado, moderno, está más viva que nunca. Su fortaleza se nota no sólo en la gran cantidad de buenos pintores que existen, sino también en la calidad de las obras que realizan. Hoy se pinta mucho y bien; además, esa sensatez pictórica que se observa ha servido para poner en su sitio actuaciones experienciales que para poco servían en un arte que, claramente, había perdido el rumbo por culpa de dar excesiva credibilidad a otras realidades esquivas con escaso fundamento creativo. Acordémonos de la supervaloración que, años atrás, se le dio a la fotografía, hipotecando el desarrollo de, por ejemplo, la pintura que perdió muchos enteros en beneficio de una pobre fotografía y sus muchos advenedizos que, en poco tiempo, con una cámara en las manos, se creían los nuevos Robert Capa, Richard Avedon, Henri Cartier-Bresson, Robert Frank o Cristina García Rodero todos juntos. Como aquella excesiva exaltación fotográfica, con desmesurada cohetería, no podía durar mucho - sólo quedaron, al final, los fotógrafos fotógrafos, los buenos de verdad -, las aguas volvieron a su cauce y la pintura recuperó el especio escénico que nunca debió perder. Por tanto, no cabe la menor duda de que, en estos momentos, hay una buena pintura y, además, pintura de todo tipo y formulaciones plásticas y estéticas; eso sí, con una clara preponderancia de la pintura realista. Nos encontramos, de este modo, muy buenos pintores que realizan muy buena pintura y, como no podía ser de otro modo, con muestras pictóricas de un profundísimo calado.

Bellas fórmulas hedonistas

KUKO BÁEZ

Espacio Abierto

JEREZ

La realidad artística de cada cual pasa siempre por hacer, de manera consciente, aquello que forma parte de su intencionalidad creativa. En eso no hay vuelta de hoja. Y ni las exigencias estéticas del momento, ni las imposiciones de los sectores, ni las circunstancias sociales, deberían poner trabas a tales planteamientos. No debería haber otro argumento; menos, a estas alturas cuando, ya, todo está al cabo de la calle y casi no existen restricciones coercitivas de nada. Sin embargo, las hay. Todo esto no viene al caso del trasfondo erótico de la muestra que Lucía Franco ha llevado hasta el Espacio Abierto. Eso podría ser nada más que argumento esquivo de pobres mentes calenturientas. Para nosotros supone más un desarrollo conceptual sobre una realidad artística: la mera formulación de un estamento plástico, el de la propia representación. Aquí hay que especificar que lo que se expone en la calle Alvar López no es nada más que un modo expresivo de muy buenos planteamientos pictóricos. Y eso es lo que, verdaderamente, interesa. Kuko Báez demuestra desde la primera a la última obra expuesta que es un artista con un sabio conocimiento de lo que lleva a la práctica. Y ello se sustenta en dos pilares fundamentales: un dibujo contundente, riguroso, acertado, definitorio y sumamente elegante, así como unas resoluciones expresivas de acertada gestualidad cromática desde la materialidad formal de la tinta.

La exposición se estructura en base a una serie de obras de cuidado tratamiento plástico, con una fortaleza compositiva poderosa y determinante y unos argumentos que se vuelven expresionistas para maximizar – artísticamente -una realidad que, al mismo tiempo, se presenta con sutiles manifestaciones, sin caer en burdos excesos ni en desorbitadas posiciones exageradas; algo que, si así fuera, tampoco tendría demasiado problema; sólo a aquellos que estén en posición de pacatos argumentos y miopes miradas podría afectar una realidad tan contundente. Para los demás no sería nada más que argumentos válidos de una pintura poderosa, bien concebida y muy bien planteada artísticamente.

La muestra lleva por título el significativo término griego de Hedoné, el deseo sexual y, por extensión, el placer. El artista nos sitúa ante la imagen de esa belleza que surge de lo erótico, de lo que infunde máximo placer. Piezas que emanan sutileza al tiempo que poderoso argumento visual sabiamente tratado para que, además, produzca la emoción de lo sensual. En las obras no hay espíritu escabroso; todo lo contrario, tras la línea que argumenta esa aplastante realidad erótica, bellamente perfilada en una grafía dibujística poderosa, se descubre la pasional fuerza del color – tinta y acuarela – que infunde inquietud, emotividad, fuerza, expresión y … sobre todo, sensualidad. Y todo sin gestos chirriantes ni posiciones sórdidas. En la obra hay erotismo; no cabe duda que se entona un canto a lo erótico, a lo que descubre el placer de lo sensual; pero se lleva a cabo sin voces estentóreas que desvirtúen la aplastante realidad que expresa.

Kuko Báez es un artista jerezano afincado en el Reino Unido que ha dejado muestras de ser un dibujante nato y que, con esta exposición, nos adentra en los lúcidos postulados de un arte abierto que formula extrema pasión desde unas sutiles posiciones de sabia verdad creativa. Esta comparecencia nos trae una buena pintura que, además nos abre las perspectivas de una muy cuidada expresión erótica; una obra bien argumentada conceptualmente y bien posicionada estéticamente. Es una mirada hacia un erotismo cuidado, sin exuberancias escabrosas y apto para toda aquella mirada que sepa asumir los más diáfanos horizontes.

La obra de Kuko Báez es un bello canto hedonista; una necesaria fórmula para espíritus comprometidos con lo que produce verdadero placer.