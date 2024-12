The Electric Alley despide en Jerez su gira Apache Tour

La banda gaditana The Electric Alley en una foto promocional

Jerez/La banda gaditana The Electric Alley despedirá en Jerez de la Frontera la gira de presentación de su último disco Apache con un concierto final en la sala La Guarida del Ángel este próximo sábado 21 de diciembre de 2024.

La gira Apache Tour, que ha servido para dar a conocer el cuarto disco del cuarteto, concluirá con un 'Final Round' en la sala de conciertos jerezana a partir de las 21:30 horas.

The Electric Alley lanzó 'Apache' a finales del año 2022 y fue grabado en varias sesiones entre los Estudios Uno de Colmenar Viejo en Madrid, en los Estudios Setentaynueve de Jerez de la Frontera,y en Grabaciones Sumergidas en el Puerto de Santa María.

Desde entonces han estado girando por España y varios países de Europa como Portugal, Francia y Alemania con éxito de público y crítica.

The Electric Alley son Jaime Moreno, a la voz y guitarra rítmica, Nando Perfumo en la guitarra solista, Sergio Reyes al bajo y coros y Rafa G. Benítez en la bateria. Llevan como ellos mismo dicen, "luchando por el rock and roll desde 2012" con un estilo que bebe del hard rock y la esencia de la música de los años 70.

Debutaron discográficamente en 2013 con el lp 'Backward States of Society'. En 2015 lanzan su segundo álbum, 'Get Electrified', que les permitió dar un paso más en su camino, "gracias a la calidad superior de las canciones y la madurez de la banda", señalan en su página web.

'Get Electrified' fue considerado uno de los mejores discos de su género en 2015 por los medios especializados españoles (Ruta 66, This Is Rock).

En 2018, el combo lanzó 'Turning Wheels', que supuso un nuevo giro en su carrera ya que a su clásico estilo, añadieron toques de Soul, Blues, Rock n Roll y Dance a algunas de sus composiciones, sin descuidar el hard rock, por la que son famosos.

En 2022 auto produjeron su cuarto álbum, 'Apache', en el que evocan "la energía y la pasión que todo amante de la música busca cuando ve un concierto", con influencias como Led Zeppelin o The Black Crowes hasta The Hellacopters, Blackberry Smoke o Aerosmith.

El concierto de The Electric Alley está previsto en la Sala La Guarida del Ángel de Jerez este sábado 21 de diciembre. La apertura de puertas será a las 21:30 horas y el precio de las entradas anticipadas asciende a 15,60 euros y están puestas a la venta en ticketandroll.com