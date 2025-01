The Volcanics trae su rock and roll a Jerez en febrero

La banda australiana de rock’n’roll The Volcanics trae su explosivo show de garage rock de alta energía a España en febrero de 2025, como parte de la gira de presentación de su último álbum, 'Volatile World', y sus primeros conciertos en Europa tras seis años de ausencia.

La gira comenzará el 12 de febrero en La Cochera Cabaret (Málaga) y continuará con paradas en Jerez, Granada, Estepona, Castellón, Madrid, Andoain, Soria, y concluirá en la prestigiosa sala Hell Dorado en Vitoria-Gasteiz el sábado 22 de febrero.

Fechas de la gira en España:

Miércoles 12 de febrero: La Cochera Cabaret - Málaga

La Cochera Cabaret - Málaga Jueves 13 de febrero: La Guardia del Ángel - Jerez

Viernes 14 de febrero: Lemon Rock - Granada

Lemon Rock - Granada Sábado 15 de febrero: Louie Louie - Estepona

Louie Louie - Estepona Domingo 16 de febrero: Because - Castellón

Because - Castellón Miércoles 19 de febrero: Wurlitzer Ballroom - Madrid

Wurlitzer Ballroom - Madrid Jueves 20 de febrero: Arrasteko Gaztetxea - Andoain

Arrasteko Gaztetxea - Andoain Viernes 21 de febrero: El Cielo Gira - Soria

El Cielo Gira - Soria Sábado 22 de febrero: Hell Dorado - Vitoria-Gasteiz

El álbum 'Volatile World', sexto trabajo de estudio de la banda, fue grabado y producido por Jozef Grech en Sumo Studios y RADA Studios, y mezclado y masterizado por Jim Diamond. Está disponible en vinilo de 12 pulgadas, CD y formato digital a través de Bandcamp, además de las principales plataformas de streaming.

Conformada en 2003, The Volcanics son conocidos por su energía en el escenario, habiendo compartido cartel con grandes nombres como Jon Spencer Blues Explosion, The Hellacopters, Mudhoney, Radio Birdman, The Saints, The Datsuns y New York Dolls, entre otros. También han actuado en destacados festivales al aire libre en Australia, como el Big Day Out, y dejaron huella en Europa al presentarse en el prestigioso Rockpalast Crossroads Festival de Bonn, Alemania, que fue transmitido en directo por televisión en Alemania, Suiza y Austria.