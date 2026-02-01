'Los tigres' clavan su zarpa en los Premios Carmen

La película Los tigres, dirigida por Alberto Rodríguez, ha sido la gran triunfadora de la V edición de los Premios Carmen de la Academia del Cine de Andalucía, al llevarse diez de los 27 galardones durante la gala celebrada en la noche del sábado en el Palacio de Congresos de Granada.

Los tigres está protagonizada por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, que encarnan a dos hermanos buzos en esta cinta de intriga con el mar de trasfondo que cuenta además con 7 nominaciones a los Goya.

La cinta, una de las favoritas de la noche junto a Golpes al partir ambas con 15 nominaciones, se ha llevado el premio a mejor largometraje, mejor dirección (Alberto Rodríguez), mejor guión original (Alberto Rodríguez y Rafael Cobos), mejores interpretaciones femenina y masculina de reparto (Silvia Acosta y Joaquín Núñez), mejor maquillaje y peluquería (Yolanda Piña y Félix Terrero), sonido (Dani de Zayas), dirección de arte (Pepe Domínguez), dirección de fotografía (Pau Esteve) y montaje (José María García).

El recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz estuvo presente en la gala, con momentos especialmente significativos como la entrega del primero de los premios, el de mejor guión original, a manos de Pedro Pérez, un bombero del operativo de rescate, y de Gonzalo Sánchez, el lotero del pueblo conocido como el héroe del quad: "El verdadero héroe se llama Adamuz", dijo.

Jesús Carroza, mejor actor protagonista por 'Golpes'. / Francisco Neyra

La segunda película más premiada fue Golpes, con seis estatuillas: las de mejor interpretación revelación femenina (Teresa Garzón), mejor dirección novel (Rafael Cobos), mejor interpretación masculina protagonista (Jesús Carroza), mejor canción (La tierra esconde), mejor música original (Bronquio) y mejor diseño de vestuario (Lourdes Fuentes).

Golpes narra la vida de un delincuente (Carroza) que sale de la cárcel y, para empezar de nuevo, planea varios atracos en la España de los 80. Su hermano Sabino (Luis Tosar) será el encargado de investigar el caso.

Miguel Hermoso recoge su premio. / Francisco Neyra

Miguel Hermoso, Carmen de Honor

El escritor y director Miguel Hermoso recibió, de manos de la bailaora Cristina Hoyos, el Carmen de Honor a su trayectoria, un premio que dedicó a su profesor de instituto el dramaturgo José Martín Recuerda por convencer a sus padres para que le apoyaran en su carrera como cineasta.

Las otras galardonadas de la noche fueron Enemigos, en la categoría de mejores efectos especiales; Bella (Mejor largometraje de animación); One way cicle (Mejor cortometraje de animación); All you need is love (Mejor cortometraje de ficción); Los domingos (Largometraje de mejor producción no andaluza); Hermanas (Mejor cortometraje documental) y Ellas en la ciudad (Mejor largometraje documental).

Completan el listado Enemigos, por mejor interpretación masculina revelación (Hugo Welzel) y mejores efectos especiales (Juanma Nogales); Subsuelo (Mejor guión adaptado, Fernando Franco) y Los Tortuga por mejor dirección de producción (Manolo Limón).

Por último, El cielo de los animales, situada entre las favoritas con 11 nominaciones, obtuvo el premio de mejor interpretación femenina protagonista para Paula Díaz.

Durante la gala, que mostró su apoyo a la candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural Europea en 2031, la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, reivindicó el cine, especialmente en estos tiempos convulsos, como herramienta para "la humanidad, la bondad y la dulzura".

Conducida por el presentador Manu Sánchez, la ceremonia estuvo amenizada por las actuaciones musicales de Antonio José, Rosa López, Zahara y Lagartija Nick.