Turismo sostenible, historia y literatura a estudio en el Alcázar de Jerez

Del martes 30 de septiembre al jueves 2 de octubre, el Alcázar de Jerez será el escenario de los dos últimos cursos de verano 2025: Turismo, sostenibilidad e innovación: estrategias para un desarrollo responsable y del seminario Historia y Novela Histórica, propuestas académicas impulsadas por la Universidad de Cádiz, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y el Ayuntamiento de Jerez, actividades que forman parte de la programación conjunta de los primeros Cursos de Verano celebrados en la ciudad, enmarcados en la estrategia de apoyo a la candidatura de Jerez como Capital Europea de la Cultura en 2031.

El curso Turismo, sostenibilidad e innovación: estrategias para un desarrollo responsable, de 13,5 horas lectivas, está dirigido por el catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz Antonio Rafael Ramos Rodríguez, y se propone como un espacio de reflexión académica y profesional sobre los desafíos actuales en la gestión turística. El objetivo principal es analizar las claves para un desarrollo responsable y competitivo del turismo en la provincia de Cádiz, a través de experiencias vinculadas al territorio y con un enfoque transversal.

El programa incluye sesiones especializadas sobre inteligencia turística, digitalización aplicada al territorio, enoturismo sostenible, turismo ecuestre, cultura como motor de atracción y marketing digital para destinos, todo ello orientado a actualizar conocimientos y compartir buenas prácticas entre agentes del sector.

La propuesta cuenta con un profesorado que combina el ámbito universitario, institucional y profesional. Junto al profesor Ramos Rodríguez intervendrán Paula Lechuga y Fernando Martín-Hidalgo, ambos de la Universidad de Cádiz; Miriam Carrión, del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz; Judit Anda, presidenta de la Yeguada Cartuja-Hierro del Bocado; José Monforte, periodista gastronómico y autor del blog Cosas de comé; Antonio Mariscal, presidente del Clúster Turístico de Jerez y fundador de Bookingfax Technologies; Juan Garrido, periodista y presentador especializado en flamenco; José Luis Baños, gerente de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez; y Andrés Parro, experto en marketing digital y director de Propagandalópolis.

A lo largo de las tres jornadas se abordarán casos prácticos y estrategias aplicadas en la provincia, con especial énfasis en la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la vinculación con el patrimonio cultural, gastronómico y vinícola de la región.

Historia y literatura

La historia y la literatura se encuentran en el curso de verano que dirige José Calvo Poyato en el Alcázar de Jerez. El seminario Historia y Novela Histórica contará entre su profesorado con autores como Carmen Posadas, José Luis Corral o Jesús Maeso de la Torre.

El curso se propone como un espacio de diálogo entre la historia como disciplina académica y la novela histórica como vía de divulgación y aproximación al pasado. La propuesta ahonda en el valor pedagógico y literario de este género narrativo, muy popular entre el público lector, y busca ofrecer una reflexión rigurosa sobre sus límites y posibilidades.

El curso contará con la participación de destacadas figuras de la narrativa histórica y del ámbito universitario. Junto a José Calvo Poyato, que a su faceta académica une un notable éxito como autor de novelas históricas, intervendrán Carmen Posadas, Juan Pedro Cosano, Carla Montero, Isabel San Sebastián, Gonzalo Giner y Jesús Maeso de la Torre, todos ellos autores de reconocido prestigio en el panorama nacional. Asimismo, aportarán su visión historiadora figuras como Gloria Lora (Universidad de Sevilla), Jesús Sánchez Adalid (Universidad de Extremadura) y José Luis Corral (Universidad de Zaragoza).

A lo largo de las tres jornadas, se analizarán episodios y personajes históricos que han sido objeto de ficción reciente, desde el mundo visigodo y al-Andalus hasta la Transición democrática, pasando por las grandes catedrales medievales, la Inquisición, las expediciones al Nuevo Mundo o el impacto de las epidemias. Esta doble mirada permitirá al alumnado contrastar los mecanismos de representación literaria con los datos contrastados de la investigación histórica, profundizando en cómo los novelistas abordan la documentación, la ambientación y la construcción de personajes.

El objetivo final es proporcionar herramientas críticas para valorar los límites admisibles en el uso ficcional del pasado sin que la obra pierda su carácter de novela histórica. Todo ello, en un formato presencial de 16,5 horas lectivas, que combina conferencias, mesas redondas y coloquios.

Con estos dos cursos finaliza el ciclo de verano 2025 en Jerez. Anteriormente se celebraron Turismo: sostenibilidad e innovación. Estrategias para un desarrollo responsable, dirigido por el catedrático de la Universidad de Cádiz Antonio Rafael Ramos Rodríguez; Gitanos, Jerez y Flamenco: el gran triángulo equilátero de la inclusión desde la cultura, (codirigido por el coordinador del Máster en Flamenco de la UCA, Francisco Perujo, y el gestor cultural Joaquín López Bustamante), La construcción histórica de la cocina tradicional, una propuesta que une historia, gastronomía y divulgación (dirigido por Manuel Ruiz Torres) y Comunicación y territorio. Estrategias para el desarrollo rural y la identidad local de Jerez (dirigido por la coordinadora del máster en Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación de la Universidad de Cádiz, Lucía Benítez Eyzaguirre).

En la presentación de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Jerez subrayó el valor añadido que supone celebrar estas iniciativas en espacios patrimoniales como el Alcázar para consolidar la proyección de la ciudad como referente académico y cultural en el sur de Europa. La propuesta refuerza también los objetivos de la Universidad de Cádiz y de la UNIA de ofrecer una formación estival conectada con los intereses sociales, económicos y culturales del territorio.