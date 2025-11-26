¡Qué vacío es el éxito!

La ficha *** Jay Kelly. Comedia dramática, EE UU, 2025, 132 min. Dirección: Noah Baumbach. Guion: Noah Baumbach, Emily Mortimer. Música: Nicholas Britell. Fotografía: Linus Sandgren. Intérpretes: George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudrup, Riley Kerough, Grace Edwards.

George Clooney es una estrella brillante y un actor correcto. Son cosas distintas. Aquí interpreta a una estrella sesentona en crisis que revisa su carrera y sus más bien fracasadas relaciones personales al acudir a un festival de cine de medio pelo. Como siempre que se trata de gente del cine, le rodea una pequeña corte de ayudantes y servidores que, como sus fans o sus colegas, no logran arrancarlo de esa también imprescindible incomunicación y soledad interior. ¿Quién o qué es una estrella? ¿El hombre? ¿El actor? ¿Los personajes que ha interpretado? ¿La criatura creada por la publicidad? ¿Qué precio ha pagado por el éxito?

Se pasean por la película los fantasmas de Fellini, Bergman, Allen -con préstamos de algunos de los brillantes juegos con el tiempo que los tres han creado- y hasta del Minnelli de Cautivos del mal -con cuyo inicio puede tener algo que ver-, aunque con menor carga de melodrama y ciertos toques de comedia. No hay, por supuesto, correspondencias entre el personaje y Clooney, aunque este se da el gusto de dejar que se supongan, como casi siempre que un actor interpreta a otro o que el cine cuenta su trastienda. A los de Hollywood siempre les ha gustado retratar su universo como un de colector de miserias y sus vidas como desdichados desiertos de vanidad, soledad y desamor: el negro reverso del glamour, tan tópico como las visiones idealizadas. Dado que Hollywood ya no es lo que era, el énfasis melodramático se rebaja aquí a un tono melancólico y desencantado con sus dosis de ironía.

La dirige Noah Baumbach, que en sus buenos momentos es un buen director de comedias ácidas sobre relaciones familiares y amorosas conflictivas entre quienes suelen pertenecer al micromundo cultural o aspiran a entrar en él –Mr. Celos, Una historia de Brooklyn, Margot y la boda, Frances Ha o The Meyerowitz Stories- y en los mejores se suelta melena del disparate fantástico: Life Aquatic, Ruido de fondo y sobre todo la inteligente Barbie. Esta película pertenece al primer grupo. Aquí el protagonista es un actor de cine como en otras fueron escritores, cantantes, bailarinas, directores de documentales o artistas plásticos. Su tono suavemente melancólico y gratamente agridulce, y la presencia siempre segura pero raramente brillante de Clooney, bien dirigido y muy bien secundado por un contenido Adam Sandler (a quien Baumbach ya puso serio en The Meyerowitz Stories), logran un producto agradable.