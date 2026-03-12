Crisis de identidad en Europa

La Unión Europea sufre una crisis de identidad y de proyecto político que no es nueva pero que los cambios en el orden mundial que se han producido en el último año, desde la llegada a la Presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump, han evidenciado de forma dramática. La guerra de Irán, en la que Israel juega un papel fundamental, ha propiciado el que por ahora es el último episodio de la división interna que sufre la institución encargada de hacer que Europa siga contando en el panorama internacional y de que su voz se oiga como la de una potencia alternativa a las que aspiran a dominar el mundo con el uso de la fuerza. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, del Gobierno de la UE, ha realizado unas polémicas declaraciones en las que da por finiquitado el orden internacional basado en reglas y en la preeminencia del derecho y en las que justifica el ataque de Estados Unidos contra el régimen de los ayatolás. Aunque ayer intentó rectificar, lo que ha hecho Von der Layen ha sido cuestionar los valores sobre los que se asienta el proceso de construcción europea desde el convencimiento de que los tiempos que llegan requerirán un modelo completamente diferente y similar al que ya han puesto en marcha Trump, Vladimir Putin o Xi Jinping. Este planteamiento es coherente con su defensa de la energía nuclear o con su llamamiento a una escalada en el gasto militar. Pero en la práctica marca una profunda fractura en seno de la propia UE, que cada vez se presenta ante el mundo como una realidad política y económica más cuarteada y con menor influencia. Europa necesita encontrar su sitio en el nuevo orden que se está consolidando. Y sería un error que esa búsqueda supusiera el abandono de los valores que han sido la seña de identidad de Europa, como el lugar que ha consagrado la primacía de la libertad y de los derechos humanos. Esas han sido y deben seguir siendo sus principales fortalezas.