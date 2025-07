Versión francesa de un éxito español

La ficha *** 'Una cena... y lo que surja'. Dirección y guion: Olivier Ducray, Wilfried Méance. Música: Alexis Rault. Fotografía: Stéphen Méance. Intérpretes: Isabelle Carré, Bernard Campan, Julia Faure, Pablo Pauly.

El cine -no solo el de Hollywood, también el europeo- debe andar escasito de buenas ideas y guiones, visto el furor de remakes que cada vez guardan menos distancia con la obra original. Este caso es espectacular. En 2015 el autor teatral, guionista y director Cesc Gay estrenó en Barcelona su obra teatral Els veins de Dalt, inspirada en una experiencia personal: “Hace un par de años unos nuevos vecinos ocuparon el piso sobre el que vivimos mi familia y yo. Enseguida empezamos a escuchar ruidos extraños, a cualquier hora, siempre seguidos de una gran variedad de gemidos y suspiros. Sin duda para mí fue inspirador, y de esta manera, sin quererlo, me acabaron regalando la que ha acabado siendo mi primera obra de teatro”. Gracias a su éxito, un año después pasó a representarse en Madrid con el título Los vecinos de arriba. Su éxito animó a Cesc Gay a llevarla al cine en 2020 con el título Sentimental, asumiendo él la dirección y repitiéndose el éxito.

Hasta aquí, todo es normal. Un autor teatral estrena en dos escenarios su obra y él mismo la lleva al cine. Pero el éxito no se limitó a España y empezó la serie de versiones. No es la primera vez que un éxito de Cesc Gay genera una réplica en el extranjero: su multipremiada Truman (2015) se convirtió cuatro años después en Domani è un altro giorno, dirigida en 2019 por Simone Spada. El caso de Los vecinos de arriba (teatro) y Sentimental (cine) es más llamativo: el primer remake se hizo en Italia (Vicini di casa, Costella, 2022), el segundo en Suiza (Die Nachbarn von oven, Boss, 2023) y el tercero, que es el que ahora se estrena, en Francia (Et plus si affinités, en España retitulada Una cena... y lo que surja, 2024). Casi un remake por año desde que se estrenó Sentimental.

La dirigen en este caso Olivier Ducray y Wilfried Méance, que tuvieron éxito con su primera película, Gemelos, pero no tanto (2022), también una comedia con la familia de por medio. En este caso hacen una versión de la comedia de Gay inferior al original. Funciona la historia de la pareja quemada por una larga convivencia que invita a unos vecinos no precisamente discretos en sus ruidosos y frecuentes encuentros sexuales. Lo que, por supuesto, supondrá lo que podría representar un impulso -una especie de masterclass- a sus marchitas relaciones.

El resultado es una dirección correcta que intenta alejarse de lo teatral con una planificación y un montaje de cierto vigor, que insufla el espíritu menos agresivo del vodevil picante francés al original de Gay y que sobre todo está realzada por unas muy buenas interpretaciones, especialmente las del dúo Isabelle Carré y Bernard Campan.