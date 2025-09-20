El viaje no resulta ni atrevido ni maravilloso

La ficha (*) 'Un gran viaje atrevido y maravilloso'. Romance. Estados Unidos. 2025. 108 min. Dirección: Kogonada. Guion: Seth Reiss. Música: Joe Hisaishi. Fotografía: Benjamin Loeb. Intérpretes: Margot Robbie, Colin Farrell, Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen.

Hasta donde la memoria me alcanza creo que El fantasma y señora Muir (Mankiewicz, 1947) y Los cuentos de la luna pálida (Mizoguchi, 1953, especialmente, aunque no solo, el episodio de la princesa Wasaka) son las mejores películas románticas-sobrenaturales de la historia del cine. Quizás se les podrían añadir otras, como Retrato de Jennie (Dieterle, 1949) o el episodio La última hoja dirigido por Jean Negulesco en Cuatro páginas de la vida (1952). Y, en clave de comedia, Un espíritu burlón (Lean, 1945). Entre las más recientes citaría A Ghost Story (Lowery, 2017), interesante pero por debajo de las dos obras maestras de Mankiewicz y Mizoguchi. ¿Y esa en la que quizás usted esté pensando, la que volvió a poner de moda Unchained Melody? No me interesa, lo siento.

En cualquier caso, Un gran viaje atrevido y maravilloso no figurará entre ellas, ni entre otras más o menos interesantes. No da ninguna de las dos cosas que su título anuncia. Nada de atrevido ni de maravilloso tienen las viajeras introspecciones en sus pasados de los protagonistas, un hombre solitario y tristón sin suerte en el amor (y en otras cosas) y una mujer que afronta de forma opuesta y más bien promiscuo-acumulativa esa misma ausencia de un verdadero amor. Puertas que los conducen a distintos episodios de sus vidas se van abriendo ante ellos mientras se derraman litros de filosofía de autoayuda. Porque el viaje al pasado es, por supuesto, sanador.

Pese a los nombres que han intervenido en ella, todo queda en nada. El director, el coreano-estadounidense Kogonada, es un cinéfilo, de eso no cabe duda: alcanzó renombre con sus cortometrajes -o más bien pequeñas piezas ensayísticas- sobre Ozu, Kubrick, Hitchcock, Bresson, Godard o Bergman (quizás llevado por esa pasión mete aquí con calzador guiños a Donen, Wise-Robbins o Demy) y obtuvo reconocimiento con sus largometrajes Columbus (2017) y Despidiendo a Yang (2021).

Ahora se ha dejado caer en este guión de Seith Reiss (autor del gastro-thriller El menú) arrastrando con él a Margot Robbie y Collin Farrel, como protagonistas supuestamente carismáticos, y a Phoebe Waller-Bridge y Kevin Cline, como los abrepuertas del pasado. Se podían haber evitado el viaje.