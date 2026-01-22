El teatro Villamarta trae a Jerez la divertida ópera de salón I Tre Gobbi

Una escena de I Tre Gobbi, la ópera de salón del compositor sevillano Manuel García

El Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera pondrá en escena este viernes 23 (función matinal para centros escolares ) y el sábado 24 de enero I Tre Gobbi, la divertida ópera de salón del compositor sevillano Manuel García basada en La Favola d’tre Gobbi de Carlo Goldoni, padre de la comedia italiana y renovador de la comedia del arte.

Esta coproducción del Teatro de la Zarzuela y de la Fundación Juan March -estrenada en 2021- llega al coliseo jerezano con un reparto artístico formado por Patricia Calvache, Aitor Garitano, Angela Lindo, Enrique Monteoliva y Álvaro Copado, bajo la dirección escénica de José Luis Arellano y la musical del pianista Rubén Fernández Aguirre.

Sinopsis de I Tre Gobbi

I Tre Gobbi es una ópera bufa sencilla, de salón y con tintes populares que trata de los amoríos de Madama Vezzosa (papel que interpreta la soprano gaditana Patricia Calvache), que recibe las visitas de sus enamorados.

Enamorados que tienen en común el hecho de ser nobles, ricos y jorobados.

Ella va recibiendo sus visitas y regalos y se ve obligada a esconderlos para que no sean descubiertos por los otros pretendientes.

Sin embargo, los pretendientes se encuentran, descubren el engaño y acaban proponiendo amar en grupo a la bella Vezzosa, que acepta encantada la idea.

El papel de los tres pretendientes jorobados y ricos lo interpretan el tenor Aitor Garitano (Conde Bellavita), la mezzo Ángela Lindo (Barón Macacco) y el barítono Enrique Monteoliva (Marqués Parpagnacco).

A ellos se suma el actor y bailarín Álvaro Copado en el papel de criado.

Para José Luis Arellano, el interés de esta singular ópera radica “no sólo en la comicidad y audacia de la situación, sino en las relaciones entre lo masculino y lo femenino”.

El pianista Rubén Fernández Aguirre destaca, por su parte, la importancia de “rescatar esta partitura”. “Es una responsabilidad que tenemos hacia la música que se ha quedado un poco dormida, olvidada en un cajón”.

Perfil del compositor sevillano Manuel García

Manuel García (1775-1832) fue un reconocido tenor y maestro de canto, cuyo método pedagógico contribuyó a preservar las técnicas del belcanto hasta el día de hoy. Pasó los últimos años de su vida en París y llegó a ser considerado uno de los tenores más prestigiosos de su generación.

Fue, además, un compositor prolífico, llegando a componer un total de cinco óperas de salón. Entre ellas, I Tre Gobbi.

Estas obras estaban destinadas para la educación vocal, musical y dramática de sus alumnos de canto. Escritas en uno o dos actos, están pensadas para ser interpretadas por un reducido número de cantantes con acompañamiento de piano.

Se caracterizan, principalmente, por mezclar ideas italianizantes con una escritura florida, concebidas como vehículo para la improvisación, una destreza que Manuel García consideraba indispensable.

La partitura de I Tre Gobbi contiene algunas arias, dúos y concertantes. La escenografía de Pablo Menor Palomo representa el salón de la casa de Madama Vezzosa en tonos rojos y con un gran espejo al fondo. El vestuario de época lleva la firma de Ikerne Giménez y la iluminación es obra de David Picazo.