El volumen 2 de ‘Así canta Jerez en Navidad’ se estrena en Villamarta

“Lo que hacemos no es una zambomba”

Una de las batallas que mantiene Luis de Perikín en esta andadura es distinguir qué es y qué no es una zambomba. “Esto va muy rápido y a veces parece que se ha escapado de las manos. De todas maneras, a mí lo que más me molesta es que se venda un espectáculo como ‘zambomba flamenca de Jerez’. Yo eso no lo hago, y me duele que haya artistas muy flamencos vendiendo esa película”. Para el músico jerezano “la gente de fuera debe saber lo que es una zambomba de verdad y lo que no es. En nuestro caso intentamos no confundir, y cuando vamos a Madrid, por ejemplo, no ponemos ‘auténtica zambomba jerezana’ y estoy en un pub cantando con siete micros. Una zambomba tiene que tener su espacio, sin micro y con una zambomba, lo demás no lo es. Nosotros como grupo eso lo respetamos mucho”.