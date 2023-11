Uno desconfía del producto de mercado arropado con una publicidad excesiva, porque puede significar que per se no tiene calidad suficiente. Y si en un comercio hay, por ejemplo, dos botellas de vino de precio similar una con dos catavinos y la otra simplemente con vino, seguramente será que la que no regala nada es mejor. Sin olvidar que la publicidad excesiva de un producto puede ocultar una cercana fecha de caducidad.

En las últimas semanas hemos asistido a una sucesión de almibarados actos en torno a la corona -protagonizados por la heredera Leonor, una joven de 18 años- cuya puesta en escena responde a una más que evidente operación de márquetin para vender el producto “monarquía”, institución que colaron al pueblo español en el cajón de sastre de la Constitución en tiempos de “o esto, u otra vez los sables”. Nos quieren situar en un país de cuento de hadas (al estilo Sissí), ignorando la realidad de una calle que vive, sufre y se alegra por otras cosas.

Se quiere también con frases grandilocuentes -de la Princesa y el Rey- dar a la Monarquía una importancia que no tiene. “Que los españoles confíen en mi”… Los españoles tendrán que aceptar y confiar, en todo caso, en el gobierno de turno que es quien marca los pasos institucionales del Rey o Reina, que no deciden nada por sí mismos. “…Compromiso con los principios democráticos y la Constitución”… Pero, ¿podrían comprometerse con otra cosa? Y ya para rematar, “…la Corona como símbolo de la unidad de España.” Por favor: La monarquía ni simboliza ni garantiza la unidad de España. Esta vendrá del convencimiento de que a todos nos irá mejor dentro de España que en aventuras de otro tipo.

En fin, boato sin sustancia. Y una oportunidad perdida por Leonor para renunciar a la inviolabilidad con la que su abuelo ha evadido la justicia.