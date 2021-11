Bosque sin caminos

Cuando te enfrentas a alguien sin escrúpulos no siempre pierdes, pero lo tienes muy difícil. Su agresividad nace de dos atributos; una personalidad autoritaria que crece y reside en un individuo; y que nada suficientemente fuerte le reprime de actuar según su bestial naturaleza. Habría que añadir la pretensión de quedar bien y el reconocimiento social, que puede evitar al menos formalmente comportamientos que no están bien vistos. Ni Lukashenko ni Putin disimulan su verdadera naturaleza al importar miles de emigrantes desesperados y lanzarlos contra la frontera polaca de la Unión Europea, a la que ponen en el dilema de aceptar una inmigración descontrolada, y la compasión por esas personas abandonadas en un bosque. A pesar de contar con los ingresos del gas y el petróleo, la situación de Rusia es endeble, con inflación del 8%, y tipos de interés en el 8,3%, que al menos frena la depreciación del rublo. Rusia es un país pobre, con una renta por habitante de 11.600 dólares, el 65 del mundo. Los emigrantes miran a Europa donde incluso Polonia tiene una renta de 15.600 dólares, o a Lituania, 19.500 dólares. Bielorrusia, con un nivel de vida de 6.700 dólares por habitante, es realmente miserable. No es extraño que los dirigentes de estos países que en décadas no han despegado, para mantenerse, encarcelen y liquiden a la oposición, o a cualquier disidente; de ahí las sanciones y que ellos y sus familiares figuren en listas para evitar que operen en mercados financieros internacionales, lo que les duele especialmente.

Dos ideas podemos sacar de todo esto; una, que ya se han tomado medidas para evitar que algunos países manden emigrantes a Bielorrusia, aunque sea a costa de pagarles, y se presiona a las líneas aéreas (con aviones alquilados desde Irlanda) que los transportan, pero en la Unión Europea se necesita cada vez más unión, compatible con las peculiaridades de los territorios; y Polonia y otros deberían aprender a no jugar al nacionalismo frente a las instituciones europeas. Otra, la dependencia del gas que nos vende Rusia se ha vuelto costosa al liberalizar la UE el mercado energético; las energías limpias y nuclear son una solución, pero no de hoy para mañana, igual que la compra a Argelia, Qatar, o a Estados Unidos; en este sentido, el Corredor de Gas del Sur que viene de Azerbayan ya hace menos dependiente a Grecia y Bulgaria, y una Europa energéticamente independiente es una comunidad más libre.

Hace una semana moría en Málaga Vicente Granados Cabeza, economista, profesor, planificador urbano en la Administración Pública, con una actividad incesante en ámbitos como la Sociedad Económica de Amigos del País, o en competición de alto nivel para minusválidos; y sentimos que hay personas bondadosas como Vicente, activas y generosas hasta el último momento, que nos reconcilian con la naturaleza humana. El azar me pone delante unos últimos versos de Nabaneeta Dev Sen, referencia espiritual e intelectual en la India, traducidos por primera vez del bengalí por su hija Nandana Dev Sen, que dicen así: "Mantén la lámpara encendida,/ tengo todavía una página que escribir…/sólo una página,/ un párrafo más, una frase,/ déjame que ponga esta palabra, enfermera querida/ sólo un día más".