Porque se ha ido sin despedir estando yo fuera de Jerez, y sin poder por ello acompañarle en sus últimos momentos, quiero brindar públicamente por el amigo Juan Pedro Simo.

Porque siempre le tuve un gran aprecio y un sincero respeto profesional, quiero brindar públicamente por el genial Juan Pedro Simo.

Porque siento que no vamos a poder tomarnos ya las copitas pendientes tantas veces aplazadas, ni tampoco escuchar su voz rota y su risa espontánea, quiero brindar por el simpático y ameno Juan Pedro Simo.

Porque me hizo disfrutar muchas veces con sus variados y documentados artículos, y porque me hizo alguna de las mejores entrevistas que me han hecho en mi vida profesional, quiero brindar por el gran Juan Pedro Simo.

Porque quiero dejar pública constancia de la calidad humana y profesional de un periodista de raza, listo, socarrón y honesto, quiero brindar públicamente por el bueno de Juan Pedro Simo

¡Va por ti, Juan Pedro!