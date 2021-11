¿Champán en envase de cartón? Jerez tampoco

Desde mi 'Bienteveo' observo la hermosa estampa de la Viña y por extensión, también puedo contemplar el rico y complejo universo del vino de Jerez; Bodegas, Viñistas, Cooperativas, Almacenistas y hasta los canales de venta de la restauración; y hoy quiero romper una lanza, desde esta personal atalaya, sin entrar para nada en intuidas contiendas entre productores y Consejo Regulador que no es mi guerra, en favor de la defensa de la calidad y prestigio de nuestro producto estrella en el mundo que no es otro que el vino de esta tierra, cuya defensa, por definición y por ley, está encomendada a un organismo cuya misión primordial es meridianamente clara: "Defender la propia denominación de origen y sus intereses, aplicar los preceptos reglamentarios que se determinen para controlar la calidad y garantizar el origen de los productos amparados, así como la de fomentar los productos amparados por la denominación de origen" y siendo esto así, resulta muy difícil entender el acuerdo adoptado por nuestro Consejo de autorizar el envase denominado 'Bag in Box', aunque solo sea -de momento- para el transporte del vino para el llamado canal Horeca del mercado local, aunque se matice en dicho acuerdo que esta forma de llevar nuestros finos, olorosos o amontillados no autoriza su exposición al público o el servicio de su contenido directamente desde el envase al posible cliente…

Y uno imagina, en defensa del prestigio de una marca como la que representa el vino de Jerez, en un mundo globalizado en el que cada vez se demanda mas la calidad que ocurriría si a un consumidor de Champaña francés, de un whisky de malta Macallan, de un Tokaj húngaro o un blanco Riesling se le ofrece ese producto estrella que acude a buscar a la vinoteca, o solicita en la mesa del restaurante o en la propia barra de la cafetería o del bar en un "moderno" envase de cartón…

Naturalmente, detrás del desafortunado acuerdo que nos ocupa; ya digo en defensa de nuestro producto estrella, del que hasta los más afamados Cocineros se proclaman enamorados; habrá razones que se nos ocultan, quizá presiones de algún sector interesado en dar salida a un exceso de producción, tal vez abaratamiento de los envíos a los establecimientos, posiblemente hasta indicaciones desde instancias de política autonómica o de un ámbito superior al de la región, pero lo cierto es que con esta medida se está enviado un mensaje nada adecuado, en absoluto oportuno y desde luego negativo al mercado, tan sensible a estas cosas, que en nada aporta, repito, a la innegable calidad y prestigio del vino de Jerez, del que todos deberíamos sentirnos orgullosos por constituir el patrimonio más valioso de esta tierra…

Y del que un personaje tan popular e influyente como el Chef José Andrés acaba de manifestar, precisamente en Jerez, que sobre su importancia, calidad y prestigio, para que eclosione en el mundo, "primero tenemos que creérnoslo aquí"…

Pues vayamos a ello.