Coronavirus de nuevo

El constante incremento de la incidencia de casos de Covid-19 que venimos apreciando en España nos ha llevado al inicio de la sexta ola cuya intensidad e impacto no se puede predecir. Pero sí se puede minimizar.

El hecho de que en muchos países de la Unión Eueropea estemos asistiendo a una intensa oleada de casos y de fallecidos, nos alerta ante el hecho de que el virus sigue presente y amenaza, en previsiones de la Organización Mundial de la Salud, con causar hasta medio de millón de muertes. En España (y en Andalucía) se ha conseguido una de las mejores cifras de vacunación y ello explica en buena parte las mejores estadísticas en relación con los países dd nuestro entorno. Pero no cabe confiarse porque, entre otras razones, los alrededor de 4,5 millones de adultos de más de 12 años que no se han vacunado y los alrededor de 5 millones de menores de 12 años que no disponen de vacuna autorizada, son un caldo de cultivo apetitoso para un coronavirus circulante con cada vez mayor incidencia. Y corremos el riesgo de una ola de casos que afecte mayoritariamente (aunque no en exclusiva), a los aún no vacunados.

Como acabo de señalar, el impacto de esta nueva ola no se puede predecir pero sí se puede minimizar; para ello, es importante no bajar la guardia en la aplicación del conjunto de acciones de manera simultánea, que permiten asegurar un menor impacto en la transmisión de este coronavirus en el conjunto de la comunidad.

No se trata de aplicar una sola medida como puede ser la extensión de la exigencia del pasaporte Covid para la entrada a lugares públicos, sean espacios dedicados al ocio o a otras actividades. Sin descartar esta medida, hay que saber que es una medida que puede aportar sólo una pequeña ganancia en el sentido de que condicione a las personas que no se han vacunado para tomar la decisión de vacunarse. Pero hay que entender que si tenemos el 90% de personas vacunadas completamente, el 90% de las personas podrán presentar el pasaporte y eso añade poco a lo que hoy ya tenemos.

Mucho más importante es asegurar por parte de cada uno de nosotros y nosotras la aplicación de las medidas no farmacológicas que sabemos que funcionan de manera eficaz evitando la transmisión del virus; por ejemplo, el uso de mascarilla, el lavado de manos, la distancia de seguridad o airear los espacios cerrados, son acciones que se sabe que influyen de manera decisiva evitando los contagios y es algo que está en nuestras manos aplicarlo.

También es muy eficaz disponer en la atención primaria de todos los requisitos para una vigilancia epidemiológica eficaz que detecte precozmente los casos, haga el rastreo y aísle para evitar la transmisión comunitaria.

Y por supuesto, en función de la incidencia, habrá que aplicar el semáforo que se aprobó en su día en el Consejo interterritorial para tomar las medidas de restricción de la interacción social que correspondan, en función de cómo evolucione la situación. Habrá que adoptar restricciones como vimos en épocas anteriores por lo que, probablemente, nos tocará volver a las situaciones anteriores y vivir determinadas restricciones que eviten daños irreparables.

En definitiva, el coronavirus ataca de nuevo y está en nuestras manos anticiparnos con medidas efectivas para evitar un impacto que sea insoportable para el conjunto de la sociedad. ¡Maldito coronavirus!