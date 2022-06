¿Crisis? ¿De quiénes?

Los aumentos de los precios en todas las empresas españolas, ¿A quienes beneficia? Porque algunas están aumentando sus beneficios mas allá de los aumentos de los costes de producción. Sube la gasolina, el gasoil, el gas, la carne, las verduras, la electricidad… en concreto el Índice de Precios al Consumo, está a un 8,7 % en su conjunto. Según JP Morgan "los beneficios empresariales superan ya el nivel previo a la pandemia". En España Naturgy , ha registrado un beneficio neto de 41,2 % en 2021. Iberdrola el año pasado aumentó un 8% de beneficios a pesar de la crisis. Endesa a raíz del recorte de plantilla aumentó los beneficios un 3%, pero el año anterior 2019 creció un 700%.

¿Puede España, el Estado, tener una empresa pública de electricidad? ¿Por qué no? Existen en otros sectores. ¿Por qué esa prisa en privatizar el sector financiero? España nacionalizó las pérdidas de varias entidades financieras, que aún están en "el banco malo". El ex ministro de economía, el Sr. de Guindos aseguró que no costaría un euro. Igualito que el desmantelamiento de la industria pesada al principio de la democracia. El vecino francés partidario de la "soberanía financiera", aún conserva una caja postal "La Poste".

El sistema económico es ineficaz, ineficiente. Nacionaliza las pérdidas, existen puertas giratorias entre las empresas y algunos políticos influyentes.

Tres elecciones a tener en cuenta: Colombia, Francia, Andalucía. En las tres se juegan cambios importantes.