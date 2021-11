Diecinueve años después, oro flamenco para la Paquera

Ya está dicho todo, o casi todo lo que ocurrió el pasado martes, 16, en el magnífico Salón Regio de la Diputación Provincial en el transcurso de un acto que conmemoraba dos acontecimientos de primer orden: de un lado la celebración del Día Internacional del Flamenco y de otro, la entrega -diecinueve años después de su ofrecimiento- de la Medalla de Oro de la Provincia a Francisca Méndez Garrido "La Paquera de Jerez". El acto estuvo presidido por la primera autoridad de dicha institución, Irene García, acompañada entre otros diputados por el responsable del departamento de Cultura. La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez acudió a una cita en la que asimismo estuvieron presentes miembros de la familia de "La Paquera" así como reconocidas figuras del mundo flamenco y la canción, entre otros Vicente Soto, María José Santiago, Macarena de Jerez…

La medalla y placa acreditativas fueron entregadas por la presidenta a la sobrina de la siempre recordada cantaora, Paqui Méndez, Paca con la recordada Manuela en los carteles que, en un momento del acto, respaldada por la guitarra de Miguel Salado, abrió el tarro de las esencias y nos hizo disfrutar, reir y llorar al tiempo cantando y bailando algunos de los temas cante-canción, que evocaban noches de tablaos y escenarios cuando las dos hermanas triunfaban. Paqui fue ella y su hermana Manuela "La Chati" a un tiempo; mejor homenaje a las dos ausentes, tía y hermana, imposible. Pero Paqui cantó cuando ese huracán de voz y compás que es Jesús Méndez nos había regalado su breve pero sustanciosa actuación, respaldado así mismo por Miguel Salado -cada vez más en joven maestro- y las palmas de Carlos Grilo y Diego Fuentes. La rúbrica flamenca al doble acto al que asistimos el martes en Cádiz no pudo tener mejores intérpretes.

Manuel Méndez, sobrino de "La Paquera", impulsor de la recuperación de un acto que debió celebrarse en 2002 y que en aquel momento por indisposición de su tía no pudo llevarse a cabo y que con el paso del tiempo quedó eclipsado hasta ahora, cerró la intervención representativa de la Casa de los Méndez agradeciendo la concesión referida ofreciéndola al tiempo a la alcaldesa de Jerez para que, cuando el Museo del Flamenco sea una realidad ambos trofeos engrosen el espacio que a no dudar le será dedicado a Francisca Méndez Garrido "La Paquera de Jerez", Hija Predilecta de su pueblo, Medalla de Oro de las Bellas Artes, Copa Jerez y Premio Nacional de Cante por la Cátedra de Flamencología de Jerez, Compás del Cante -premio no entregado aún-, madrina de las peñas "Los Cernícalos" y "La Bulería", etc. Irene García cerró oficialmente el acto -en el que previamente me había invitado a intervenir a fin de glosar aspectos de la vida y la obra de la cantaora nacida en el número 20 del Cerrofuerte jerezano-, con un discurso exaltativo de los valores del arte flamenco así como de la distinción a la cantaora jerezana de la que, en un momento del acto pudimos disfrutar con su cante en un breve vídeo.

La jornada no pudo tener un mejor final ya que, María José Santiago, que celebraba cumpleaños, fue obsequiada con el cumpleaños feliz coreado y aplaudido por todos los presentes y que ella bailó por bulerías.