Lo aceptamos: esta floja primera parte del final de The Crown se ha centrado excesivamente en el final y adiós a Diana Spencer sin atender a nada más. Atención, en todo el texto hay espóiler.

El fantasma de Diana copa todo el cuarto episodio. Una licencia melodramática que se permite Peter Morgan como bálsamo para todas las partes implicadas en el suceso de agosto del 97, cuando en plena persecución de paparazzi se estrella el coche que traslada a la princesa y a Dodi Al Fayed. Los tres capítulos anteriores relatan cómo se llegó a ese fatídico instante.

El hijo del todopoderoso empresario egipcio habría sido empujado por su padre a ese romance con Diana para emparentar así con las altas esferas. Ella no estaba por la labor y él obedecía con su voluntad patética. Es la versión de The Crown, que no entra en si hubo influencias e intrigas para acabar de un plumazo con lo que podría considerarse una amenaza a la Corona. Al Fayed padre termina siendo el villano de una mala película.

El fantasma de Diana, y el de Dodi, se aparecen en la cuarta entrega como la voz de la conciencia tanto del príncipe Carlos como de la reina Isabel y de esta forma la ficción histórica de Netflix templa las especulaciones y culpas e intenta calmar a todos. En realidad, claro, no sería el ectoplasma de Diana sino la expiación de su ex marido y ex suegra por aprender de ese trágico final de una desdichada víctima conjunta.

Este desarrollo excesivo termina siendo también un bálsamo para la imagen de los hijos. A fin de cuentas Netflix quiere ser generosa con Harry.

En el desfile del funeral, Felipe de Edimburgo estuvo firme junto a su hijo y nietos detrás del catafalco, recomendando cómo sostener la entereza en ese instante. Sin hacer explícita la elipsis, la serie lleva a recordar el momento en que el entonces adolescente príncipe griego tuvo que asistir a las exequias de su hermana Cecilia. El momento memorable de la segunda temporada de The Crown (en el capítulo Paterfamilias).