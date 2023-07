¡Qué rápido pasa el tiempo! Cuando escuchas a Carlos Rodríguez, la nueva sensación del ciclismo español, decir "de pequeño me fijaba en Froome o Contador, ahora también en Indurain", te vienen de golpe aquellos Tour de Francia, primero por la radio y luego por la televisión.

Los Lejarreta, Belda, Pino, Laguía, Gorospe, Chozas, Fuerte y por supuesto Pedro Delgado y el gran Miguelón, Indurain, que nos evitaba dormir la siesta aquellos veranos a golpe de pedaleos y épicas victorias. Aquella fue sin duda una de las épocas doradas del ciclismo español.

Como ocurre habitualmente, cada generación tenía sus ídolos y recuerdo cómo mi padre me contaba las hazañas de Luis Ocaña, Julio Jiménez pero sobre todo las del Águila de Toledo, Federico Martín Bahamontes: "Llegaba a los puertos con muchos minutos de ventaja y se paraba a fumar y esperar a los que venían por detrás porque le daba miedo bajar solo".

Yo no sé si esa anécdota que tantas veces me ha contado era cierta o no. En el fondo era una forma de empoderamiento de una generación criada en plena postguerra, aquellos años del hambre, que sufrieron la mayor parte de nuestros padres y solo se libraron unos cuantos terratenientes y afines al régimen de Franco.

Veíamos la subida al Puy de Dome este pasado domingo con una espectacular y extrema lucha entre Pogacar y Vingegaard, con un sobresaliente andaluz, Carlos Rodríguez. Entonces echas la vista atrás y rememoras la victoria de Ángel Arroyo en ese mismo lugar hace 40 años. Cuatro décadas y parece que fue ayer.

Afortunadamente, nos tocó crecer en una España en democracia, con sus muchas sombras pero con más luces que la mejor de las dictaduras. La mayor parte de los españoles teníamos aseguradas cuatro comidas al día, el acceso a la educación o a la sanidad. Los adláteres del antiguo régimen franquista se quedaron con la parte grande de la tarta, pero eso era lo de menos.

En este Tour se está confirmando, queda corroborarlo en la tercera y última semana de competición, Carlos Rodríguez como la nueva esperanza del ciclismo español junto con los Eric Más y Juanpe López. Esperemos que nos regale muchas tardes de gloria y sin siesta.

Un futuro, el de los cuatro próximos años, para nuestro país sobre el que tendremos la opción de decidir el próximo 23. ¡Ojalá estemos atinados y no olvidemos el pasado! Ni seamos miopes, por el bien de la gran mayoría de los españoles, sobre todo por el fututo de nuestros hijos.