España, que no te cuelguen etiquetas

Ahora, por lo sucedido con un futbolista brasileño que juega en el Madrid, resulta que nos etiquetan a los españoles y a nuestro país como racistas, cuando lo ocurrido no es más que algo habitual entre algunos energúmenos que se autocalifican como hinchas del equipo; el que sea; que es algo que pasa en todos los estadios, en esta ocasión en el campo del Valencia y la noticia, amplificada por la mayoría de los Medios y elevada a escándalo en las llamadas redes sociales; carentes casi siempre de rigor; ha merecido nada menos que de ella se ocupe todo un Presidente de Brasil, país hermoso y atractivo en el que hasta la icónica imagen del ‘Corcovado’ “ha ido a negro”, utilizando el argot televisivo, lo que no deja de calificarse por si mismo y calificar igualmente a quienes dejándose llevar por los incidentes futbolísticos y por una pasión incontrolada también, nos han tachado de racistas a todos quienes formamos parte de España. Casi ‘ná’, amigo lector.

Y eso si que no. Que nos adjudiquen esa actitud y que muchos tontos de aquí, influenciados por uno de los ‘mantras’ que nuestra propia sociedad ha incorporado a su ocasional lenguaje; que no a sus preocupaciones reales; -‘cambio climático’, ‘progresía’, ‘maltrato’, ‘homofobia’, ‘racismo’ y otras muchas más- y multiplicado por algunos que escriben o hablan para mayor abundamiento con mensajes como estos, están no solo dañando a su propio país y ofreciéndole al mundo una distorsionada imagen nuestra; la mala fama por supuesto; que desde luego no se merece la tierra que les vio nacer, que históricamente ha sido siempre lugar de acogida a cuantos llamaban a sus puertas y testimonio de como una forma y manera de ser se ha creado secularmente con la sucesiva incorporación a nuestra población de civilizaciones y culturas diversas que constituyen desde tiempo inmemorial y hasta hoy día nuestra esencia…

Que lo ocurrido en Valencia no tiene pase, por supuesto. Que tampoco el comportamiento del jugador afectado fue el adecuado, evidente. Que el árbitro encargado de dirigir el partido, que debió suspenderlo, no actuó como debiera, cierto. Que incidentes como el que nos ocupa pasan un partido sí y el siguiente también, todos lo sabemos e ignoramos. Que los insultos a los jugadores y algunos de ellos más, a los técnicos y a los directivos de los clubes son “el pan de cada día” en el deporte del balompié y también en otros es algo conocido y asumido por lo que tanto revuelo ahora suena hasta raro…

Y si de verdad se quiere erradicar este problema, pero de verdad y para siempre, que los equipos no protejan a las llamadas ‘gradas de animación’, ni a sus aficionados calificados de ‘ultras’ y que de una vez por todas, cuando algo de esto suceda, que se adopten y apliquen medidas, se sancione a los clubes que lo toleren y se impida el acceso a los campos de quienes no pueden llamarse aficionados, o como se dice ‘hinchas’, puesto que solo se trata de cafres sin educación que su frustración personal o sus problemas particulares lo exteriorizan como ha sucedido en Mestalla y acaban pagándolo con un jugador, sea o no de color…

Eso es así y quién no lo quiera ver, peor para él.