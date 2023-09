“aquel que desee conocer hasta qué punto se puede debilitar y arruinar un gran Estado, debe de estudiar la historia de España”. Thomas Macaulay.“Las únicas carreras administrativas que se han hecho en España a lo largo de los últimos treinta años son las de los mediocres arrimados a los partidos que han llegado a ocupar los puestos más altos sin poseer ningún mérito, sin saber nada, sin adquirir a lo largo del tiempo otra habilidad que la de simular que hacen algo o que han aprendido algo. No hay lugar de la administración cultural o de la política o la vida económica que no hayan escalado”. Antonio Muñoz Molina.“No se puede hablar de decadencia española en sentido estricto, porque para decaer hay que caer desde algún sitio y España no ha llegado a cúspide alguna” “No pido la organización de España por razones de pretérito, sino por razones de futuro”. “La rebelión sentimental de las masas, el odio a los mejores, la escasez de éstos -he ahí la razón verdadera del gran fracaso hispánico”. José Ortega y Gasset. “Sabes por qué España es un país en eterno conflicto? Porque no tenemos claro si somos un país racional o emocional”. Miquel Insua – Oliver.

“Entonces [en la Edad Media] estuvo nuestra patria a dos pasos de realizar su ideal jurídico: que todos los españoles llevasen en el bolsillo una carta foral con un solo artículo, redactado en estos términos breves, claros y contundentes : Este español está autorizado para hacer lo que le dé la gana.” “Porque las ciudades, donde falta el contrapeso de las ideas, son como los desiertos: un día en silencio mortal, y otro agitados por los más violentos huracanes. En España han arrancado muchos árboles y muchas ideas, y así estamos de continuo amenazados por las inundaciones: inundaciones de agua, que arrasan nuestros campos, e inundaciones de... ¿cómo diré para ser suave?... de cosas nuevas que arrasan los sentimientos españoles, de quien aún los conserva”. Ángel Ganivet. “Contra Franco estábamos mejor”. Manuel Vázquez Montalbán.

“España es un país formidable, con una historia maravillosa de creación, de innovación, de continuidad de proyecto... Es el país más inteligible de Europa, pero lo que pasa es que la gente se empeña en no entenderlo”. Julián Marías.

“En España no se respeta la identidad y no hablo de la ideológica sino de la de lugar, de que España es lo que es con lo bueno y con lo malo. Somos un país de broncas, de alegrías y tristezas y de una serie de cosas que nos definen, como la tapa con los amigos, la Guerra Civil periódica que vivimos en España, la mala leche y el toro también”. “¿Contradictorio? Esto es España, querido amigo. Sólo es una faceta más del poliédrico disparate” Arturo Pérez-Reverte.

“Ante tales pintoresquismos, no hay que extrañarse de que los hispanistas naveguen desorientados. España no es que sea diferente; es que es inverosímil” Amando de Miguel. “El gran peligro de Europa es la disolución de la unidad de España” Gustavo Bueno.

“Sí, sin vacilaciones ni reservas mentales ni de ningún orden, a las autonomías. Pero no, claramente no, a un entendimiento ligero de las autonomías como disolución de una patria común forjada por la historia” Leopoldo Calvo-Sotelo.

“Así es el mundo, así es España, y así nos vamos educando todos en el desprecio del Estado, y atizando en nuestra alma el rescoldo de las revoluciones. Al que merece, desengaños; al que no, confites. Esta es la lógica española. Todo al revés; el país de los viceversas...”. Benito Pérez Galdós.

“En España, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa” Antonio Machado.

“España dice que tiene la deuda controlada. Lindsay Lohan dice que no es adicta” Daniel Lacalle Fernández.

“Un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún sitio del mundo” Federico García Lorca.

“La polisemia de nación lleva lastrando la capacidad de ponerse de acuerdo acerca del futuro del reino de España desde el momento mismo en que se aprobó la Constitución de 1978”. Camilo José Cela.

“En vez de España Una, Grande y Libre son Muchas Pequeñas y Cabreadas” Pedro Ruiz.“El problema de España no es que un nacionalista pida el oro y el moro, sino que se lo den” Albert Rivera Díaz.“En España, lo que se paga no es el trabajo sino la sumisión” Pío Baroja.

“Está España y está la anti-España, como en las teologías apocalípticas de Cristo y el anticristo. No caben grados intermedios ni posibilidades de compromiso o arreglo en esta división binaria del mundo. Cualquier mezcla es una amenaza, y no hay mancha que no sea irreparable; cualquier muestra de debilidad es una cobardía; una tentativa de acuerdo equivale a una traición. Es su negación puritana y tajante de todo lo que parezca español el rasgo más español de los nacionalistas que niegan no sólo cualquier atisbo de lealtad a España sino la misma existencia de ese país cuyo nombre no pronuncian nunca, a no ser como insulto” Antonio Muñoz Molina.

“Entre los hunos -rojos- y los hotros -blancos (color de pus)- están desangrando, ensangrentando, arruinando, envenenando y -lo que para mí es peor- entonteciendo a España”. Juan Eslava Galán. “Los hispanos son guerreros y muy valientes, pero con un gran defecto: cuando no tienen un enemigo externo contra el cual luchar ocupan su tiempo en pelearse entre ellos”. Pompeyo Trogo, historiador galo. “España es el único lugar del mundo donde 2 y 2 no suman 4”. Lord Wellington.

“Estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a sí misma y todavía no lo ha conseguido” “Lo increíble de España, es que con una clase política tan inepta, todavía exista el país”. Otto von Bismarck. “Tres españoles, cuatro opiniones” Proverbio. “Qué país, qué paisaje y qué paisanaje” Miguel de Unamuno. “¡Eeeee…eeeeso es todo, amigos!” Porky Pig.