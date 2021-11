Eufemismos¿Matamos de éxito la Zambomba?

En la sociedad de lo políticamente correcto, los eufemismos llegan como término del nuevo lenguaje: el basurero, por ejemplo, (con toda mi consideración) ostenta el título de 'experto en la eliminación de residuos sólidos urbanos'. Dice la RAE que gracias al eufemismo producimos una manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta o franca expresión sería dura o malsonante. De este modo se evita el disfemismo, y hasta la blasfemia a Dios ¡cachis! El bien hablar, eufemismo, esquiva y rodea la palabra tabú o las ideas inconvenientes.

Si, por ejemplo, hacemos público el fallecimiento de una persona a través de una esquela, evitando implícita o explícitamente hacer alusión a alguna concepción religiosa o mística, decimos que 'completó su ciclo de vida en paz', quedando así de dulce, sin agraviar a tirios ni a troyanos. Ha habido épocas, que, a fuerza de extremar la cursilería, llegaron a llamar a las mejillas 'el trono del pudor', al espejo 'el consejero de las gracias' y a una lámpara 'el suplemento del sol'. Es evidente que este preciosismo en la dicción ha cambiado considerablemente, ¡jolín!, y la comprensión del eufemismo depende del contexto del acto comunicativo, y de que hablante y oyente compartan unos usos sociales y unas convenciones determinadas, ¡joroba! Contribuyen, sin duda, a la transmisión de las ideas, a la aceptación de conceptos morales y a la manipulación del lenguaje en boca de quien mejor los maneja para servirse de ellos. No es lo mismo decir aborto, que 'interrupción voluntaria del embarazo'. Lo que era abominable o envilecedor se convierte, por el arte de birlibirloque, en amable y hasta conveniente.

De esto saben mucho nuestros esclarecidos y perspicaces legisladores, que, con la estratagema del lenguaje, nos van metiendo gato por liebre. A la eutanasia se la presenta como 'el derecho de la persona a una muerte digna', y de tal modo está dicho, que se vería como inhumano oponerse a ninguna de las palabras eufemísticas expuestas en la definición.

Yo, con este modo de proceder, no sé si el eufemismo se convierte en disfemismo, o insulto a la inteligencia más elemental. Bien saben los próceres de la patria, que tienen que sustituir aquellas voces socialmente inaceptables en una determinada situación comunicativa por otras más 'elegantes' para que no se ofenda a la idiotizada sociedad sensiblera. Los sapos hay que hacerlos tragar con un atrayente rebozado de la nouvelle cuisine¡master chef! Los eufemismos son un verdadero mecanismo de cortesía para los exquisitos oídos de nuestra hipócrita suciedad, sociedad quería decir.

En este proceder, Juan Simón ya no sería el único enterrador del pueblo, sino el 'operario de cementerio', con lo que la canción cambiaría su dramatismo por un anuncio cualquiera en el tablón del tanatorio. Ya no hay viejos, sino 'tercera edad'; no hay despidos sino 'baja incentivada'; los países pobres son 'el tercer mundo'; los pobres 'personas en riesgo de exclusión' y los muertos 'pasan a mejor vida' para evitar que descansen en el Señor.

El lenguaje a través de los eufemismos llega a la manipulación ideológica y preferimos llamar embrión en lugar de feto, como hacemos con la interrupción del embarazo en vez de aborto. Dicen que, en tiempos de la contienda civil, a la gente se le daba 'un paseo' y de este modo no se asuntaban tanto los fusilados ¡tiempos aquellos!

Está claro que cambia el lenguaje y se va adaptando a las exigencias del guion. Mejor es decir afroamericano que negro, o caucásico para blanco; y de esta guisa a la muerte se le llama descanso, a la heroína caballo y al borracho beodo o dipsómano para que no se entere la vecina del quinto que todo lo chismorrea.

Ocurre otro tanto con los 'daños colaterales' de las contiendas bélicas, que, con metonimia y sinécdoque, las víctimas se las colamos a los noticiarios de las tres, sin que nadie deje por ellas la cuchara y el plato. Gracias a lo políticamente correcto el lenguaje eufemístico está alcanzando cotas insospechadas, hasta el punto de que no me atrevo a dirigirme a las etnias con ningún apelativo, y muchísimo menos a ningún otro colectivo a quien pueda ofender en la fibra más íntima de su sexualidad.

Procuraré, de ahora en adelante, circunvalar género, número y caso. Todo sea para evitar ofender, o poner en desventaja a personas de grupos particulares de la sociedad (¡qué bien me ha salido!). Ahora usaré de lítotes, paráfrasis y circunloquios para estar en consonancia con este puritanismo de lo correcto que tanto bien está haciendo al fino escaqueo del lenguaje, pues nos vivifica para tener más aguzado el ingenio, como en su día lo tuvo la Codorniz, que fue capaz de poner un huevo en el mismísimo pórtico del Pardo.

EL 'Jerez' de moda en los últimos tiempos es, sin duda, el 'Palo Cortado' y muchos consumidores lo piden, una y otra vez, en su bar de referencia, en el que esta 'singularidad' de nuestro vino; o al menos así nos lo han vendido siempre los expertos y los conocedores de la bebida que lleva el nombre de la tierra por todo el mundo, junto a los finos, los olorosos, los amontillados y los pedros jiménez, es de las más solicitada por los consumidores, extendiéndose seguidamente en un pormenorizado relato de la inexplicable aparición de esta variedad de nuestro vino, en el proceso de crianza del oloroso, en el silencio y la quietud de la bodega, lo que llevaría al experto capataz; esa figura legendaria de nuestras bodegas; con su barra de tiza a cortar con un palo, dos palos y hasta cuatro palos las rayas que en la cabecera de la bota informan al visitante sobre el contenido de la misma, como se recoge en la página 317 del célebre libro 'Jerez, Xerez, Sherish'; al que se ha considerado por muchos entendidos como 'la Biblia' del Jerez; de don Manuel María González Gordon, Marqués de Bonanza, que al describir el origen y las características de esta variedad de nuestro Jerez, indica que el nombre de 'Palo Cortado' se suele aplicar a un vino oloroso que en general se da en muy poca proporción y no en todas las cosechas de una viña, que es muy limpio en la nariz; es decir que se asemejan a los amontillados pero que en el paladar tienen la gordura de los olorosos…

Por eso se hace muy difícil entender como esta muy limitada variedad, paso singular en el proceso de crianza de nuestro Oloroso; esa bota que los trabajadores de la Bodega buscaban con afán para catar su contenido en cuanto se corría la voz que había 'aparecido' una; haya cobrado el actual protagonismo que tiene en el consumo, ya que de su poca proporción hemos pasado en la actualidad a un exceso de oferta, de todas las Bodegas, poco comprensible por quién esto escribe, aun aceptando la realidad del mercado, la necesidad del negocio empresarial vinatero, el legítimo interés de enólogos por experimentar en la búsqueda del producto o el afán imitativo que, tal vez llegado del lejano Oriente, viene caracterizando en general la actividad industrial desde el pasado siglo, sobre todo si se considera el papel que en ello tienen obligadamente que desempeñar los organismos encargado de velar por el control de la calidad de los productos y la cada vez mayor demanda de los consumidores sobre la transparencia en la autenticidad de lo que se les oferta…

¿Quedamos pues en que 'Palo Cortado' es una rareza, una variedad singular en el proceso de crianza del vino de Jerez, como siempre nos han dicho o acaso es producto de sabor y características distintas a otros de la tierra que se puede 'fabricar' y de hecho así se hace?

Es este tema de tanta actualidad que hasta un grupo de enólogos jerezanos se han reunido, hace unos días, en una de nuestras viñas; coincidiendo con la celebración del llamado Sherry Week; según ellos mismos afirman, 'En busca del Palo Cortado', sorprendiéndome de su relato, o al menos del que nos ha contado la prensa, que presentando cada participante una marca diferente de Palo Cortado, algunos han ofrecido el producto que ellos mismos elaboran, lo cual poco se compadece con ese 'misterio'; ese hallazgo sorprendente y singular; del que siempre nos habían hablado y ello podría llevar a una nada positiva confusión a los posible consumidores…

¿Quedamos entonces que esta variedad de nuestro vino, por muy rica que pueda parecernos a los de aquí, es producto de una feliz casualidad o algo posible de 'fabricar' por cada empresa bodeguera? Pues sería muy necesario informar a sus consumidores, en la etiqueta o en la misma botella, en defensa de esta 'singularidad' del vino de Jerez y del prestigio del mismo, si se les está sirviendo un Palo Cortado original o un sucedáneo 'fabricado', por muy bueno que pueda parecernos…

¿O no?