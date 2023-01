Ni las presentaciones exageradas en FITUR, ni las celebraciones exageradas del año Lola, ni las muestras exageradas del amor animalistas el día de San Antón, ni los resultados nada exagerados de los equipos jerezanos, ni siquiera la exagerada movida de doña Shakira en contra de su ex, el exagerado don Piqué, ni... busquen ustedes lo que les ha parecido exagerado y verán que nada de todo eso es comparable con lo más destacado de estos días: el frío que está haciendo.

Para el personal no hay otra cosa, frío, frío y más frío. "¡Hace un frío exagerado!"; ese es el comentario exagerado desde hace días. Ahora, los enterados Marianos Medina de turno hablan de tiempo gélido, de ola polar, hasta hay quien se atreve a pontificar, cual científico de suprema sabiduría, sobre el cambio climático y sus nefastas consecuencias. ¡Anda que tampoco es exagerado el personal! Como si nunca hubiera hecho frío en enero.

¡Claro que hace frío! Lo malo sería que no lo hiciera en invierno. Han sido bastante desmesuradas y, por supuesto, altamente exageradas las altas temperaturas que han hecho, hasta hace unos día-s que la gente, ya creía, que no haría frío nunca más; con temperaturas de primavera y casi, si me apura, propias del verano de otros sitios.

La gente, ahora, no sabe lo que eran los inviernos de antaño. Entonces, poco después del día del Pilar - el día de la Raza que se decía -, a uno le encasquetaban abrigos y trencas, además de las consabidas katiuskas, porque, en aquel tiempo, hacía frío y llovía infinitamente más que ahora. Eran tiempos de extremos; hacía mucha calor en verano y hacía mucho frío en invierno. Y todo el mundo lo veía normal.

Nadie ponía el grito en el cielo porque lloviera durante tres estaciones, porque nos asáramos en verano o porque no nos pudiéramos despegar de la copa de picón en invierno. Somos muy exagerados para todo y nos quejamos hasta por lo que no es nada más que lo normal. ¿Qué pasaría si nevara en agosto?