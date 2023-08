El pasado viernes, 18 de agosto de 1936, se recuerda el asesinato del poeta y dramaturgo Federico García Lorca, a manos de un grupo de fascistas granadinos. Existen muchas historias, hipótesis, canciones, poemas, novelas, películas, pero se trata de un crimen de lesa humanidad, que según la RAE se trata de los crímenes que dañan a la humanidad.

La investigación más extensa, actual, es la realizada por el escritor Ian Gibson, hispanista que también tiene una biografía excelente de otro poeta y escritor andaluz: Antonio Machado. El año pasado me emocioné al llevar unas flores a su tumba en Collioure, Francia.

El asesinato de García Lorca, importante por su aspecto humano, pero también por haber impedido la creación de un teatro nuevo, poemas e investigaciones. Es como los talibanes destruyendo cultura milenaria. En tiempos finales de la dictadura en la calle Pizarro hicieron una pintada que decía: “Alberti, tu mataste a Lorca”. Además de asesinos mentirosos. Por la altura artística era un crimen perverso, pero esos individuos asesinos, hicieron lo mismo en Jerez, En Sevilla, en Badajoz…y no hay juicios, no hay documentos, no hay sentencias, sino nocturnidad y seguridad de saber que había indefensión de las personas asesinadas.

Nuevos gobiernos municipales están intentando retrotraer la Ley de la memoria histórica, con mentiras. Además de García Lorca, hay aún muchos cadáveres en las cunetas.

Lea: Romance de la Guardia Civil española. Historia de Jerez.