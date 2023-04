Cuánta razón tiene el dicho popular "no ofende quien quiere, sino quien puede". Tras el revuelo en las redes sociales por la parodia de la Semana Santa Andaluza en un programa catalán, leer las críticas y alguna columna ingeniosa en este medio de comunicación como protesta, he llegado a la conclusión de que no me siento ofendida porque se hayan reído de tradiciones andaluzas en general.

La falta de documentación, de cultura en general, esa mezcla de conceptos sin sentido, el mal gusto de las bromas y la voz estridente de los humoristas, en resumen, me ha producido más pena que indignación, la verdad.

Tan sólo me hizo gracia cuando los presentadores comparan a la Virgen del Rocío peyorativamente por ser muy Rococó (¿Rococó?) con la "Moreneta", a la que califican de sobria y elegante, dando a entender - al menos es lo que me ha parecido - como que es "fiel reflejo de la cultura catalana"…

No sé si saben los lectores que por desgracia, de la imagen original de Montserrat datada del siglo XII, queda el rostro y poco más. El resto de la talla y su policromía son reconstrucciones que sufre la imagen en el siglo XIX. Al igual que ocurre con otras muchas imágenes devocionales antiguas, las modas del momento las fueron cambiando, eliminando el valor de lo antiguo con restauraciones poco ortodoxas, que les restan valor, y que hoy en día podrían ser delictivas, porque con ellas no se distingue lo original de lo nuevo, porque añaden reconstrucciones inventadas, sin documentar.

Y este hecho que me hace pensar de nuevo en el independentismo catalán, donde da la impresión de que se reconstruye parte de nuestra historia con invenciones que se intentan transmitir como ciertas a futuras generaciones. Es increíble como en este caso, la cultura parece un reflejo de la política ¿no creen?