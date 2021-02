La selección de Clemente

El que fuera seleccionador español entre 1992 y 1998, Javier Clemente, vuelve a la carga con la idea de que Euskadi pueda tener sus propias selecciones y así poder participar en cualquier competición internacional, pudiéndose enfrentar a la selección Española. El de Baracaldo lo tiene claro: “Nosotros consideramos que somos un país no independiente, pero queremos tener nuestra propia selección que nos represente. Nosotros pensamos que debe ser así y vosotros no, no hay más”.

Y yo me pregunto: ¿Cuándo Clemente dice “nosotros” se refiere a todas y cada una de las personas nacidas en el País Vasco o también incluye a los navarros y a los franceses nacidos en los territorios de Euskal Herria? También cabe la posibilidad de que Clemente esté haciendo referencia sólo a los vascos que quieran la independencia de España. Cuando dice vosotros ¿a quiénes se refiere? No hay mayor mentira y peor cerrazón que defender una postura que acaba convirtiendo a los que no piensan igual en ‘vosotros’. No, Clemente, aquí no hay nosotros y vosotros, aquí somos españoles, iguales ante la ley (salvo los inviolables emérito e hijo). Que hay españoles que quieren una selección de Euskadi o catalana o de mi barriada del Pelirón, no hay problemas, que cada cual la defienda y, si es posible que la consiga, pero en las Cortes y el Senado de España, con votos. Es muy fácil. Yo preferiría una república a una monarquía parlamentaria, pero para conseguirlo debería reunir los votos suficientes para que ese cambio se pudiera producir. Como de momento no es posible, una cosa son mis gustos y otra es la realidad que la mayoría de españoles quieren. Lo importante es que mis ideas sean respetadas al mismo nivel de las de cualquiera, que prevalezca el respeto y la convivencia entre todos nosotros.

Pero Clemente también añadió: “Lo que está claro es que nuestra gente y nuestros deportistas quieren una selección de Euskadi. Si jugamos al fútbol con nuestra selección no vamos a dejar de veranear en Marbella”. Tengo buenos amigos vascos, de convicciones independentistas, muy respetadas por supuesto por mi parte aunque no compartidas, que suelen veranear en Marbella. En la España reciente sólo hubo una época y una tierra donde al menos a mí me daba miedo viajar. Los años 80 y 90 es la época y Euskadi era la tierra, el motivo ETA.

Afortunadamente para todos nosotros, eso ha pasado y tú puedes venir a Marbella y yo disfrutar de una tierra tan bonita como es el País Vascoy también de sus gentes tan entrañables.

Si algún día, por las razones que sean, nosotros nos ponemos de acuerdo, que haya selección vasca o un nuevo país en el mundo llamado Euskadi o como se acuerde llamar. Pero por ahora, a pesar de las cosas malas que tiene España, principalmente la corrupción, vivimos en un país democrático en el todos somos iguales antes la ley (salvo los inviolables).