MERCED, MADRE Y PATRONA

Llegados a las postrimerías de Septiembre, cuando Jerez acaba de celebrar una ves mas su Fiesta de la Vendimia; que nada tiene ahora que ver con lo que un día fue; elocuente testimonio de una floreciente época de su industria vitivinícola, actualmente venida a menos, el broche de oro del mes en que el verano se acaba y se inicia el otoño, sin duda alguna en nuestra ciudad lo pone la festividad de la Virgen de la Merced, nuestra Madre y Patrona, redentora de cautivos y permanente faro en la vida de los jerezanos, cuya novena como cada año ha congregado en su Basílica las plegarias y los corazones de los jerezanos que mañana, otro año más, saldrán a su encuentro para mostrarle su permanente gratitud por todo lo que desde hace siglos ha venido otorgándonos…

En esta ocasión, en la encrucijada preocupante en que España se encuentra, con una estéril incomunicación entre las principales opciones políticas, empeñadas en no entenderse y en promover una peligrosa discordia entre modelos que siendo diferentes no tienen por que ser antagónicos, ante una absurda, ridícula e interesada babel que, a quienes hablando el mismo y universal idioma, se les fuerza por intereses políticos a utilizar la intervención de traductores para poder entenderse precisamente en la Cámara en la que reside la soberanía nacional, con un progresivo encarecimiento de la vida, que naturalmente a quienes más y gravemente afecta es precisamente a quienes están seriamente necesitados, con fuerzas políticas cuyo empeño recurrente no es otro que el de dividir en lugar de sumar, sin duda habrá un motivo mas para implorar a nuestra Patrona que ilumine a quienes en su mano tienen sembrar la concordia, la paz y el sentido común, que no puede ser; como se observa en la esperpéntica situación que nos ha tocado vivir, el menos común de los sentidos y si desde luego el camino por el que deberíamos transitar para lograr el verdadero progreso de España…

Ante Ella, la que en su Camarín nos aguarda todo el año, ante la que la Ciudad de jerez renovará mañana su histórico Voto, en la persona de su Alcaldesa, postremos nuestra rodilla en tierra y pongamos confiadamente en sus manos nuestras mas íntimas peticiones y plegarias, por nuestro bien y el de nuestras familias, por Jerez y los jerezanos y siempre por España…

Y en ese espíritu, celebremos este veinticuatro de septiembre, día grande para todo Jerez, creyente o no, como la fiesta de la concordia, del respeto, de la solidaridad, de la ilusión, de la unión y del amor por quién reconocemos como Madre y Patrona, la Santísima Virgen de la Merced Coronada, con nuestra felicitación especial para quienes llevan su bendito nombre…