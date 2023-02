La semana que acaba de finalizar ha estado protagonizada por la hermandad de la Sagrada Mortaja al ser noticia por la imposibilidad de poder salir de la Catedral por la plaza de la Encarnación al no pasar el misterio por el ancho de la puerta. Yo tampoco sé si el gran cineasta José Luis Berlanga, junto a su inseparable Rafael Azcona, que era con quien escribía los guiones de sus películas, hubiera sacado una buena historia de todo esto. Lo que sí sabemos es que el paso no pasa y la culpa no la tiene ni el Sábado Santo ni la comisión que con tanto detalle ha estado estudiando cómo poner en pie la nueva jornada con pasos en las calles. Si el paso no pasa, no es porque sea sábado o lunes. Da igual fecha.

Dejando a un lado también a quienes midieron el paso con la previsión de que algún día tendría que llegar a la Catedral jerezana, aquí el verdadero asunto está en cómo esta cofradía va hacer su estación de penitencia en los próximos años a no ser que el Sábado Santo sea un 'ad experimentum' y tal y como se erigió se diluya como una azucarillo. Aunque tengo mis dudas de que esta última circunstancia se lleve a cabo.

Al parecer, el paso ni se va a desmochar ni se le va a dar arreglo alguno para sortear la barrera arquitectónica. Son nada menos que cuarenta centímetros los que sobran de madera tallada. Si la solución puesta en la mesa de esperar en la Catedral a que el Santo Entierro haga su estación de penitencia es lo que se va a establecer en el futuro, recomiendo hacer de la tradición virtud y vender al exterior que Jerez es tan singular que hasta una cofradía espera a la otra para que pase y poder salir de la seo episcopal. Con lo que les gusta a los cofrades hacer de algo una tradición, igual nos dan el nombramiento de Interés Turístico Internacional. En otras poblaciones no existe una costumbre tan original ni consuetudinaria.