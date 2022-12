Cuando Milanés cantó en Jerez

El paso del tiempo diluye la memoria y al igual que ocurre con las personas, también las ciudades y Jerez en eso no es ningún excepción, con el discurrir de días, semanas, meses y años van olvidando muchos de los hechos que las configuran como sociedad, tanto para lo bueno como para lo que no lo es tanto, a lo que contribuye además negativamente que en el mundo de la información, hoy día, se escriba mas de la cuenta "de oídas", es decir, sin acudir a las fuentes de documentación imprescindibles para garantizar que lo que se cuenta a lectores u oyentes tiene el necesario soporte documental o refleja el relato cierto de lo que verdaderamente ha acontecido y no aquello que gusta o desea quién actúa como informador…

Y ahora que se nos acaba de morir una de las míticas voces de la música cubana, con canciones que son todo un himno universal; como su celebérrima "Amanda"; la del cantautor Pablo Milanés, en la ya lejana década de los setenta de la anterior centuria, junto a Silvio Rodríguez -símbolos de la Nueva Trova cubana - aquí y no por presunción personal - debemos recordar que su inconfundible voz pudimos escucharla los jerezanos cuando en aquellos conciertos organizados por la recordada Radio Popular de la Cruz Vieja, antecedente de la actual COPE, y promovidos por su canal musical de la época, la Onda Nueva, F.M. Popular, capitaneada por Iñaki Estrade y en la que desempeñaron destacados papeles, entre otros muchos, Paco Sizuela, José Luís de la Rosa, Juan Cordón, Contreras, Liaño o Sebastián Iñigo que contaron con el imprescindible apoyo de la Caja de Ahorros de Jerez y en especial de su departamento de Marketing dirigido por Paco Izquierdo, lo que permitiría traer hasta Jerez a una pléyade de celebridades de la música que, durante algún tiempo convertirían la Caseta del Casino Jerezano, del Parque González Hontoria; desde el inicial concierto de Luís Pastor; y en el cierre de aquellas Galas con Juan Manuel Serrat, en el descuidado solar existente junto al Alcázar, habilitado exprofeso para la ocasión, en la referencia sonora para los jóvenes jerezanos de aquel tiempo…

Aquí vino a cantar, en años de la transición política, cuando aún perduraban en nuestro país atávicas costumbres de la dictadura, ese mítico Pablo Milanés que junto a Silvio Rodríguez fueron la voz de Cuba en el mundo como representantes del movimiento musical denominado "Nova Trova Cubana"; culminando un empeño de quienes por la Cruz Vieja; desde la Frecuencia Modulada; lograron atraer la atención y el interés de buena parte de la juventud jerezana y de parte de la provincia de la época…

Obligado era recordarlo hoy, en la hora de la despedida de un trovador al que tuvimos la suerte de escuchar en nuestro pueblo, mientras por España comenzaban a abrirse las puertas de un tiempo nuevo.