Sobre los "Monumentos mediocres" en Jerez (II)

Todos los días paso a su lado en coche a la vuelta del trabajo, rodeando la rotonda en la que se encuentra. Intento no mirar a la izquierda, porque me duele la cabeza al pensar, por qué demonios pusieron ese monumento allí (y la palabra "Monumento" es una definición que le viene grande).

El "Monumento al Donante", en la rotonda "Manos Salvavidas" que se encuentra en una de las entradas al Hospital de Jerez, forma parte del conjunto de pseudoesculturas contemporáneas que abarrotan las ciudades de una literalidad que asusta por su falta de estética y sentido artístico.

Sobre un vasto pedestal se levantan tres planchas de acero que dibujan la silueta de dos brazos muy largos, cuyas manos que aguantan un corazón muy rojo. Cabe señalar que depende del ángulo desde el que lo mires se ve de canto, siendo tan solo perceptible si se posa un pájaro en él.

De autor desconocido, fue inaugurado en noviembre de 2014, con la intención de "levantar una escultura junto al Hospital de Jerez que agradezca la solidaridad y motive a donar". Todo un reconocimiento a la gran labor que la Hermandad de Donantes de la ciudad realiza.

El proyecto inicial era bien distinto; Una escultura ecléctica en la que se combinaba un brazo hiperrealista con alusiones a los cinco continentes, bronce, mármol blanco de Macael con vetas de rojas, diez metros de altura…

Lo literal de la composición sinceramente da un poco de pena, porque pone de manifiesto el escaso nivel cultural de los que encargan y los que ejecutan.

Los Donantes de Jerez no se merecen este pobre Monumento, que parece salido de una ferretería y que muy seguramente haya sido diseñado en un cuarto de hora. Debería ser sustituido por uno mejor, con calidad y valor iconográfico e iconológico, y para los que no me entiendan, que busquen en Google.