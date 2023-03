-¿has visto el óculo digital? - dijo una voz femenina mientras se acercaba a la ventana - Se cree que han descubierto la ciudad de Jerez al sur del último continente de la era mesocrítica. Parece que han hallado indicios suficientes para determinar el área original de esta civilización. De hecho, los últimos resultados obtenidos del estudio aeroarqueológicoB2 han encontrado diferentes tótems fálicos acabados en una orbe por distintas zonas. Lo más probable es que se trate de alguna deidad solar a la que adoraban los antiguos jerezanos para propiciar la fertilidad de las mujeres.

Año 2023 - No hija, no. Eran los "monumentos piruleta" y si, hay varios repartidos por la ciudad. Los llamo así porque es lo primero que se me viene a la mente cuando los veo. El primero es el "Monumento dedicado a la Guardia Civil". De verdad que cuesta ver qué significa desde el coche… Por decir algo bueno, parece que sus materiales son de mejor calidad o al menos, no están abandonados a su suerte.

El segundo, me lo topé paseando al perro por el Parque Scout, pasa completamente inadvertido. Es una "piruleta" de hierro dedicada a la Delegación Diocesana de Scouts Católicos Asidonia-Jerez. Creo que el diseño es más pobre que minimalista…

Y en tercer lugar, mi querido "Monumento a la libertad de expresión" ubicado en la glorieta que lleva su nombre, al que ya dediqué hace tiempo una columna en exclusiva. Dentro de la "piruleta" encontramos a un "Hombre de Vitruvio" que no encaja ni en el círculo, ni el cuadrado, hacerlo peor es imposible. Desde luego, si Leonardo levantara la cabeza pensaría que nos hemos vuelto locos. En definitiva, insisto en que Jerez es una ciudad con mucha categoría para tener en la calle "Monumentos" tan mediocres y lo que es peor, completamente impuestos.