Doy la bienvenida al recién estrenado 2023 con uno de mis temas favoritos, los monumentos mediocres de Jerez. He de reconocer que dan mucho juego porque son tantos, que hasta se podría hacer una ruta bizarra por la ciudad para enseñar a 'distinguir el bien del mal' en una expresión artística.

Vamos a la calle Martín Ferrador, muy cerquita de la Rotonda del Catavino (gran candidata a protagonizar otra columna) chapas de metal apiladas y recortadas con forma de ¿campana? ¿casco? ¿escalera? no importa, el color rojo fuego de la pintura que lo cubre todo delata su propósito. Sí, es el Monumento al Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Pese a su tonalidad pasa desapercibido, menos mal. Lo que más me inquieta es que guarda la misma estética que el Monumento al Donante, en la rotonda Manos Salvavidas… chapa recortada que de perfil no se ve, a menos que tenga un pájaro montado encima. Sea lo que sea, no es digno de homenajear al Cuerpo de Bomberos y la importancia de su trabajo, no.

Su autoría me lleva a reflexionar cómo a lo largo de la historia, los aprendices de talleres de artistas llevaban a cabo diferentes faenas, ya fuera preparando el soporte, los materiales o realizando algunas partes de la composición. El toque maestro obviamente lo daba el artista, quien daba la obra por finalizada y quedaba bajo su producción.

En Jerez, me he dado cuenta de que muchos de los monumentos mediocres han sido diseñados por estudiantes. Y no entiendo por qué nos gusta remar a contracorriente. Lo más normal es que un monumento urbano sea encargado a un artista con formación y trayectoria para que no ocurra lo que ocurre… que sea un esperpento. ¿Será que no hay formación? ¿alguien valida lo que se va a hacer? No sé qué pasa, pero al final volvemos a lo mismo, para hacer algo mal, mejor no hacer nada.