Museo cofrade

Las hermandades están de enhorabuena. Hace unos días, el Ayuntamiento otorgaba a las cofradías el premio 'Ciudad de Jerez' por el valor patrimonial que mantienen las corporaciones y el ahínco con el que se persevera por la conservación del mismo. El Ayuntamiento podría haber mirado para otro lado y haber galardonado a una asociación de ajedrez por el ejercicio mental al que se someten, a los montadores de aires acondicionados como un plus a su dedicación en un medio hostil y peligroso como son las alturas o a la conservación del cangrejo de río que disfruta de un medio natural idóneo al paso del Guadalete por La Corta. Pero no. Han sido las cofradías. Para muchos deberá de ser un guiño al enemigo. Pues no pocos abogan por mantener que el Consistorio mantiene una relación desfavorable con los cofrades y sus ganas de sacar un paso por las calles de la ciudad. Pues ya ven, la primera en la frente.

Los compañeros de JerezCofrade apuntaban el proyecto del museo de las cofradías. Habría que remontarse al Pleistoceno para encontrar al primero que se le ocurrió hacer un museo perenne cofrade. Sin duda que la idea, en su día, podría estar muy bien. Sin embargo, el proyecto se antoja complicado. Más bien siempre me pareció que los cofrades buscaban un solar donde poder dejar los pasos y las parihuelas en lugar de lucir conjuntamente todos los enseres cofrades. La gente de las cofradías es muy celosa de su patrimonio. Y si se apostara por crear rutas cofrades con museos ubicados en casas de hermandades potentes, la cosa cambiaría de color. Unir todo en un gran museo puede llamar la atención del turista. Sin embargo, quedaría desubicado un lugar donde poder ver un canasto en el mes de agosto. Y todo esto sin contar con los miedos de las juntas de gobierno a robos, incendios o acuerdos para firmar pólizas de seguros. Pacheco apostó por las cofradías y de qué manera. En aquella época, siendo líder político y espiritual de la ciudad, hubiera fraguado. Ahora, como dicen algunos buenos llagueros, es tarde para llegar temprano.