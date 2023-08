Los cofrades de Cristo Rey en su Entrada Triunfal en Jerusalén, Nuestra Señora de la Estrella y San Juan Bautista de la Salle, estamos viviendo un momento histórico. Desde que se nos dio a conocer la aprobación y posterior lectura del decreto de Coronación de nuestra amada titular, no han parado de llegar emociones y actos de todo tipo, en los que no ha faltado la música, elemento imprescindible que nos comunica directamente con el mundo espiritual. Interesado, como músico que soy, en las piezas sonoras habituales que llenan de vibraciones todos los actos de mi hermandad, me he llevado una grata sorpresa al comprobar que, a lo largo de su existencia, han sido dedicadas a la misma un número nada desdeñable de composiciones, convirtiéndola en el presente en una de las más ricas en patrimonio musical. Paso a enumerar las obras de las que yo tengo conocimiento hasta el día de hoy:

En cuanto a marchas de procesión escritas para banda de cornetas y tambores y/o agrupaciones musicales, sé de la existencia de Cristo Rey, de Agustín Mancheño, que en los años 80 sonaba tras el paso de misterio. De tiempos más recientes es Aires de Algarabía, de Vicente Moreno Albadalejo y David Álvarez García, así como El Mesías, de Juan Manuel Carmona Suárez y José Antonio Sánchez Mangano, estrenada esta última en el colegio La Salle San José en 2019, a cargo de la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Clemencia. También he podido ver reseñada en algunos medios digitales Entrada Triunfal, de Joaquín García Delgado.

El número de marchas para banda de música es más amplio. La primera que se estrenó fue Estrella Lasaliana de mi maestro Don Andrés Muñoz Rivera, a cargo de la Banda Municipal de Música de Jerez en 1985. En 2013 fue sometida a una nueva instrumentación por mi parte, en la que tuve a bien añadir cornetas tanto en el intro como en la coda. En 1993, la citada banda también estrenó Palmas y Estrella, de David Beigbeder, y, dos años después, Cofrades de Cristo Rey (a veces reseñada con el título de Costaleros de Cristo Rey) de Francisco Orellana Gómez. Después, llegaron marchas como La Virgen de la Estrella de Luis Manuel Mejías Navarro, estrenada en la época en que la Banda Municipal de Guillena acompañaba al paso de palio, así como La Estrella de San José, de José Manuel García Pulido, estrenada en 2009 a cargo de la Banda de Música Gailín de Puerto Serrano, durante la presentación del Cartel Joven de ese año. En junio de 2012, con motivo del cincuentenario de la Bendición de Nuestra Señora de la Estrella, se organizó una procesión extraordinaria en la que se estrenaron dos marchas interpretadas por la Banda Municipal de Música Maestro Enrique Galán»de Rota. A la salida, sonó por primera vez Nuestra Señora de la Estrella de Jerez, marcha sobre motivos lasalianos que compuse yo en mis tiempos de estudiante, concretamente en 1982 (actualmente existe también una versión de concierto para orquesta sinfónica); horas después, en el instante en que la citada procesión rodeaba el monumento a San Juan Bautista de la Salle, sito en la plaza del Mamelón, vio la luz Stella Signum Fidei, de Ismael Ancela Pérez. En espera de estreno se encuentran La Estrella de La Salle (inspirada en el himno lasaliano Y sólo Dios), compuesta en 2019 por Santiago Bellido Rondán, con motivo del cincuentenario de la primera salida bajo palio de la Virgen de la Estrella, así como la titulada Eres Estrella, de Alejandro Fernández Álvarez y Carlos Llano Picón.

La coronación canónica de Nuestra Señora de la Estrella ha propiciado que un buen número de compositores se inspiren en la preciosa imagen de Sebastián Santos para elevar la vibración de sus corazones al estado de sonido. Así, el pasado 7 de julio pudimos disfrutar en el Alcázar de Jerez de un magno concierto a cargo de la ya citada Banda Municipal de Música de Rota Maestro Enrique Galán en el que se estrenó la marcha oficial de la Coronación titulada Estrella Lasaliana Coronada, compuesta por Manuel Marvizón Carvallo por encargo de un grupo de cofrades de la hermandad. En el mismo concierto se estrenaron La Estrella Coronada, de Pablo Sánchez Sánchez; Pasa, Coronada, La Estrella de Pedro Gálvez Jiménez y Mira a La Estrella, de José Manuel García Pulido, quedando pendientes de estreno las tituladas Stella Regina de Miguel Marín Pazos; Virgen de la Salle Coronada de Julio Jaén García y Dulce Lágrima de la Estrella de la compositora Miriam Delgado Vidal (que sería la primera marcha dedicada a una imagen jerezana compuesta por una mujer), así como una plegaria de Paco Cepero y José Luis Zarzana Palma instrumentada para banda por Francisco Orellana Gómez titulada Virgen de la Estrella Coronada.

Y, como no sólo de marchas vive el cofrade, mi hermandad también es depositaria de otro tipo de obras musicales que nos ayudan a orar, como la salve Eres Estrella, compuesta por nuestro recordado y muy querido hermano Fernando Molero Zayas, o la Plegaria a Nuestra Señora de la Estrella, escrita por Ángela Padilla Mena, Beatriz Segovia Durán, María Nieves Morión y Mercedes Nieves Morión, del grupo musical A lo nuestro (la cantan cada Domingo de Ramos tras la Misa de Palmas). En los cultos de los últimos años también hemos podido disfrutar con la salve escrita por Antonio Muñoz Maestre titulada Salve, Estrella de Dios, así como con el Himno a Cristo Rey del Universo, original de Roberto Domínguez Domínguez, habitualmente interpretados por el Ensemble Stella Maris. También, con motivo de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Estrella, el pasado 4 de junio se presentaron junto al cartel oficial de la Coronación, obra de Miguel Ángel Segura, el Ave María para soprano solista, coro a cuatro voces mixtas y orquesta de cuerdas titulado Coronada de Estrellas, compuesto por mí (ya tengo preparadas versiones a una sola voz y piano, así como otras para grupos reducidos) y el himno oficial de la coronación canónica bajo el título de Reina y Madre de la Estrella, con letra de Rafael Lorente Herrera y música de Ángel Hortas Rodríguez-Pascual, escrito para coro de niños, coro mixto y orquesta sinfónica (también existe ya una versión para voz y órgano, estando en preparación por parte del autor de una transcripción para banda de música para poder ser cantado en procesión).

Veinte marchas, dos plegarias, dos salves, un Ave María y dos himnos (y más de 30 autores), cierran por el momento un patrimonio musical envidiable. Y digo por el momento, porque estoy seguro de que alguna obra más habrá por ahí perdida y olvidada que espero que muy pronto vuelva a ver la luz, además de las muchas que quedan por venir pues, seguro que el año que viene, con la celebración del 75 aniversario de la fundación de la hermandad, brotarán nuevas partituras y, en el futuro, que es infinito, serán infinitas las composiciones que formen parte de ese libro alegórico que recoge toda la Música para la Corte del Rey del Universo.