En muy pocos días Jerez vivirá un mes muy especial. Lleno de música , colorido y buen ambiente. Porque llega la Navidad de Jerez. Una Navidad muy especial y exclusiva en su forma de celebrar. Especial por la aportación de la familia gitana a los cantes de esta época, porque aflamencan los villancicos. La bulería se hace protagonista en la Nochebuena de Jerez. Como información adicional veréis aquí en esta ciudad que una cosa es la zambomba y otra distinta es la Nochebuena de Jerez. Cuando os pregunten quiénes son los impulsores de esta celebración netamente jerezana debemos acordarnos de Parrilla, Nene, Terremoto y Gallardo. Ellos son imprescindibles de tener como referencias de máxima solvencia y garantía. Cuando nos digan “vamos a una zambomba” debemos tener varios conceptos bien claros: en una zambomba debe estar como primer y principal instrumento la propia zambomba. En esta fiesta los cantes que se interpretan son villancicos -no es el lugar de cantar por rumbas o sevillanas-, igual que la Feria de Jerez no es el lugar apropiado para cantar villancicos. En las Zambombas de Jerez ‘si se puede y se sabe’ se canta por bulerías con el sello y soniquete o ritmo tan exclusivo de esta bendita tierra. La botella de anís es otro de los instrumentos necesarios e imprescindibles que deben acompañar a una zambomba junto a la pandereta y el almirez. Los pestiños son los pasteles o dulces propicios para degustar en ese momento si da lugar. Sobre todo cuando estéis en una zambomba debe brillar el respeto y la participación cuando llegue la oportunidad. Es una forma de vivir y celebrar la Navidad que si bien no ha obtenido una estrella Michelin, ha sido declarada Bien de Interés Cultural. Sin duda un patrimonio que podemos llevar a gala todos en Jerez. La fecha de celebración es desde el puente de la Inmaculada hasta el día que nace el Niño Jesús. Debemos cuidarla porque si seguimos diferenciándonos seguiremos creciendo en interés por venir a Jerez y nos convertiremos en una industria muy especial. Como dice nuestro querido artista flamenco ‘El Bó’, “Jerez es una mina..., de paraos”. Y vaya ud. condió.