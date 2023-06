Las olas de calor sirven para vender muchos aparatos de aire acondicionado; casi para nada más. Una ola de calor es un fenómeno que siempre llega para hacer la puñeta; pero para nada más. Una ola de calor sirve para quitar protagonismo a lo noticiable que no interesa que se sepa; para casi nada más. Una ola de calor es una cosa nefasta que llega para que te pienses si sales al mediodía a tomarte tus cervecitas al bar de siempre. Y esto sí que es grave. Una ola de calor es un trastorno - hoy dirían que es una ciclogénesis contraria ¡qué bonito! producida por las alteraciones medioambientales de no sé qué- ¡pamplinas! Una ola de calor, sencillamente, es el agobio anual que te pone el cuerpo malo y te afecta al alma; algo que ocurre todos los años en verano y que viene sucediendo desde que el mundo es mundo.

Lo que pasa es que, ahora, hay olas de calor y antes había sólo calor, mucha calor. Porque esto no es producto de los tiempos modernos y del latoso cambio climático. Esto ha sido de siempre. Cuando yo era niño, allá por el pleistoceno, y vivía en una estación en mitad de la hondonada del Valle del Guadalquivir, hacía tanta calor como ahora o más. Y no había aire acondicionado. El aire acondicionado estaba en Galerías Preciados de la sevillana plaza de la Magdalena a donde nos llevaban al fresquito. El hombre del tiempo, en el parte de las dos, no hablaba de olas de calor; sólo decía algo de altas temperaturas en “el sur peninsular”. La calor la combatíamos con el búcaro de agua fresquita, sombra, mucha sombra y largas siestas con la persiana bajada. También había ventiladores muy ruidosos con las aspas metálicas. ¡Niño, no vayas a meter los dedos en medios del ventilador! El problema no está en las olas de calor, lo malo es que hay olas de calor en febrero. Una ola de calor en verano es lo más normal del mundo, aunque creamos que las olas de calor son productos modernos que surgen en las noticias de la tele.

Pero, para ola de calor la que tendremos dentro de unos días hasta el 23 de julio. Esa no se va ni con el aire acondicionado de la antigua Galerías Preciados.