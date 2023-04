Abril ha superado su ecuador y no ha visto caer ni una gota de agua. Muy mala cosa y mucho peor lo que ha de venir con nulas previsiones de lluvia; después, un mayo de albero seco anunciando un pentecostés en lo mismo. Nefastas perspectivas para lo que se avecina con la espada de Damocles en forma de Campaña Electoral oyendo lo que después será o no será. Prepárense para una Feria de políticos hasta en las cocinas de las casetas. Feria de abanicos, sombreritos y claveles serigrafiados con las siglas partidistas. ¡Qué bonito! Feria de abrazos y besos. ¿Más todavía? Pues sí. ¡Lo que nos faltaba!

Porque hay que ver lo que nos gusta dar abrazos en la Feria. Tantos o más que en Navidad, que es la otra gran fecha de los abrazos y de los besos. Sí, hay que prepararse para la Feria del abrazo. En campaña electoral se vuelve el personal político tremendamente besuqueante y abrazador. Ya en Semana Santa hubo una primera toma de contacto. Más de un concejal que en ocho años se ha cruzado con usted y ni siquiera lo ha mirado, seguro que en Semana Santa habrá hecho el amago de abrazarlo o, por lo menos, le habrá dicho que se alegraba de verle. Es la misma historia de cada cuatro años. Después, si te vi, no me acuerdo; ahora, abracitos efusivos, que es tiempo de quedar bien. Pues vayan pensando en lo que les queda en Feria. Los de aquí como si fueran amiguetes de toda la vida y los que vienen de fuera, a reforzar la temporada del abrazo.

Me acuerdo siempre de mi antiguo vecino de garaje. Trescientos sesenta y cuatro días al año cruzándome con él; ni un "¡buenos días, vecino!". Me lo encuentro un día en la Feria, me da diez abrazos con palmoteo dorsal, me presenta a sus compañeros como el entrañable amigo de él que soy, como ese tío tan buena gente al que quiere tanto; vamos que no me invita a una media porque, además, es de los del puño cerrado. Al día siguiente, ya, como si no me viera. A esperar trecientos sesenta y cuatro días. Pues los abrazos políticos en Feria son tres cuartos de lo mismo, como los de mi vecino de garaje. Aprovechen estos días que faltan para la Feria y hagan ejercicios para fortalecer la espalda. Vienen días de mucho palmoteo dorsal.