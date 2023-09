Pleno municipal en varias lenguas

Amigo lector, cordialmente le saludo como si usted estuviera en el Congreso, que no solo tienen derecho los señores diputados de disfrutar de nuestro rico legado de lenguas regionales…

“Bons dies”; “Bon día”; “Egun on”; “Lachos chibeses”, “hola pichita”; “Bos días”…, así, en catalán, valenciano, euskera, caló, “gadita” o aranés así deberían nuestros munícipes saludarse al llegar a los Plenos de la Corporación que usted preside, señora Pelayo, que nosotros en Jerez no tenemos que ser menos que los ilustrísimos diputados ( “padres de la Patria”), se les llama, aunque ahora lo políticamente correcto, en este país del esperpento en que nos está hundiendo cada día la iluminada clase política ( por algo, digo yo, que habremos comenzado a llamarla así ), sería añadir y “madres” , para lo cual vaya preparando traductores – para el caló y el saludo “gadita” no será por supuesto necesario – para que con comodidad y para entenderse, aunque ustedes no son tantos como en el Congreso, puedan llevar a cabo con riqueza de lenguas regionales y locales sus tareas municipales…

¡Ah, y no olvide la correspondiente traducción del acta en cada lengua, que luego vienen los líos!

Claro que para atender a los ciudadanos que deseen asistir a las sesiones plenarias, que sabido es que son públicas, incorpore usted también a interpretes de la lengua de signos, para que el servicio sea por supuesto completo y nadie pueda protestar, que seguro habrá alguien que lo hará…

Esto, desde luego, a usted no se le oculta representará un “gastillo” adicional para el presupuesto del Ayuntamiento, pero si lo han llevado a cabo los ilustrísimos “padres y madres” de la Patria para entenderse bien entre ellos, aunque todos hablen el mismo idioma, qué más da. Total, como dicen, “un grano no hace granero, pero ayuda al compañero” y así la señora presidenta del Congreso de los Diputados seguro que, a lo mejor por navidad y dado el “capote” que desde Jerez se le echa, para tapar sus vergüenzas, le envía una ensaimada de su tierra…

No sé por qué, en este momento, se me han venido a la memoria aquellos célebres versos del extremeño José de Espronceda que, por desgracia, en pleno siglo XIX ya presagiaban lo que nos podía ocurrir y que ya entonces padecía España: “Oigo Patria tu aflicción/ y no entiendo por que callas/viendo a traidores canallas/despedazar la nación/dando a un ingrato felón/ estúpidas concesiones/están haciendo jirones/esta tierra milenaria/de gente, ayer solidaria/y hoy podrida de ambiciones/… medio milenio hermanados/no lo separa un tarado/dirigente provinciano/por mucho discurso vano/que largue desde su estrado/…¡Basta! Poned pie en pared/a tanta provocación/y cortad la humillación/de estos cuatro hijos de perra/ ¡no se trocea esta tierra/somos una gran Nación!...”.

Pero resonando aún en el aire el eco de los históricos versos del poeta en defensa de España; gracias Charo por recordármelos; solo se me ocurre en este momento y a modo de epílogo, pedir a mi editor que vaya pensando en incorporar algún sistema audiovisual y traductores a sus distintas cabeceras en Andalucía, que hagan posible que nuestros estimados lectores puedan acceder a los contenidos de cada una de las publicaciones, en la lengua regional o local que les apetezca, siguiendo el ejemplo de nuestros parlamentarios…

¿Verdad?