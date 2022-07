¡Que viene el lobo!

Al menos es el cuento que me contaban de pequeño, Pedrito, un niño malo, engañaba a los lugareños y los asustaba con la llegada del lobo. Eso hacía que cada cual aterrorizado o huyese a su casa o fuese en pos de su rebaño para intentar salvarlo de las fauces del temido lobo.

Pedrito acababa su puesta en escena riéndose de su travesura y de los ingenuos pueblerinos que lo miraban con mala cara, expresando sus muestras de enfado. El caso es que en una ocasión, el lobo efectivamente se acercó al rebaño de Pedrito y éste, muerto de miedo, dio la voz de alarma. En esta ocasión, harto de las bromas pesadas de Pedrito, no le hicieron caso, nadie acudió a la llamada y el lobo mató al rebaño de Pedrito.

El cuento era más o menos así y trataba de inculcarnos que no se debe mentir, porque a la larga toda mentira se vuelve contra nosotros. Pues parece que hoy en día, muchos de los que triunfan en el periodismo deportivo (y no deportivo) o no tuvieron la suerte de tener unos padres o unos abuelos que les contaran el cuento de Pedrito, o lo entendieron al revés, o simplemente son hijos de una sociedad corrupta.

Porque aquí no se trata de que tarde o temprano te cojan la mentira, sino el daño que haces a otras personas entre que se descubre la vergonzante mentira, si es que finalmente se descubre. Ves programas como el Chiringuito, líderes de audiencia, no olvidemos que somos el país del Lazarillo de Tormes, donde el modus operandi se basa en la mentira, la especulación, el insulto y el enfrentamiento. Da igual quien muera en el camino y si alguien se molesta o que intervenga o que denuncie, que ya dentro de un buen puñado de años, la Justicia obligará al medio o al periodista en cuestión a una rectificación pública. El daño sufrido esos años se quedan para ti.

Ya si se trata de una campaña orquestada entre quienes mandan y una parte de la prensa apaga y vámonos, porque ese es uno de los actos más ruines no ya contra quien se emprenda dicha campaña, sino contra la propia democracia. A todo esto ya nos han advertido el colapso que viene para octubre próximo, menos mal que en oriente próximo tendremos el mundial próximo que a buen seguro nos hará comportarnos como sociables corderitos. Mientras que Pedrito o como se llame siga mintiendo.