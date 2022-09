Rafael Infante, un gigante de la amistad

Le adornaban múltiples virtudes, pero la de la amistad -algo que no suele encontrarse hoy con facilidad-, ha sido, desde mi apreciación personal, desde el disfrute de algo tan valioso, lo que he valorado durante los años en que he estado en contacto con el jerezano-sevillano, esto último como ejerciente de su ejecutoria de catedrático de la Universidad hispalense en Estadística e Investigación Operativa y ex rector de dicha Universidad, Rafael Infante Macías, fallecido a los 80 años de edad el jueves 15 del actual mes de septiembre a consecuencia de un ictus.

Nuestra amistad devino de una mutua afición al mundo del arte flamenco; él como creador y mantenedor de una valiosa serie discográfica como es "Flamenco y Universidad" y yo como ejecutante en ocasiones, colaborador en otras, de algunos de los trabajos aparecidos hasta ahora -un total de 68 aún cuando su deseo fue siempre el haber podido llegar al número 100; tanto es así que estaba ocupado en el próximo lanzamiento de dos nuevos trabajos; uno sobre el Sernita al coincidir el centenario del nacimiento de este y otro de José Méndez-. Rafael Infante -como le gustaba ser nombrado coincidiendo con el poeta arcense Antonio Murciano que omite en sus escritos su segundo apellido- fue uno de los promotores de la Cátedra de Flamencología de Sevilla y miembro de la de Jerez, habiendo alcanzado el Premio "Flamenco en el Aula" concedido por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por su gran trabajo como divulgador del flamenco, así como el Premio Ciudad de Jerez. En el transcurso del pasado Festival de Jerez, en el mes de febrero, el Tabanco "El Pasaje" le distinguió por su labor divulgativa del arte flamenco, aspecto del que así mismo suele ocuparse frecuente y felizmente dicho establecimiento.

Reseñar cada uno de los 68 trabajos editados, sus protagonistas, sus colaboradores y empresas editoras es trabajo ímprobo; baste decir que la serie "Flamenco y Universidad" ha recuperado las voces cantaoras y las guitarras de figuras de ayer y de hoy, los versos de los más importantes poetas así como diseños exclusivos y fotografías para la ilustración exterior e interna de cada uno de los CDs de la serie. Grabaciones y regrabaciones han sido llevadas a cabo por la empresa jerezana La Bodega y, para cada una de ellas Rafael Infante -con su bendita paciencia-, consiguió el respaldo del Instituto Andaluz del Flamenco de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, universidades y algunos Ayuntamientos, como el de Jerez. Otra de las colaboraciones aportadas para la citada edición ha partido del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, en Plaza San Juan, 1, Jerez y, muy especialmente por parte de su documentalista, Ana María Tenorio. Para los diseños se ha contado con la colaboración de Pedro Carabante, Juanpe Carabante y Álvaro Marín. Un capítulo que no quiero obviar es el de poner de manifiesto el reconocimiento hecho público en muchas ocasiones por Rafael Infante como es el de agradecer la ayuda prestada en todo momento por Joaquín Rodríguez (q.e.p.d.), "cernícalo flamenco" que fue, a través del caudal sonoro que éste consiguió almacenar durante muchos años en grabaciones captadas en festivales, recitales y conciertos celebrados en las más diversas poblaciones de Andalucía.

Creo recordar que han sido 8 los trabajos en los que, de una forma u otra he tomado parte en la serie "Flamenco y Universidad". Un doble CD con textos del poeta granadino Luis Rosales para el que conté con la colaboración de Sandra Rincón, Juan Zarzuela, Bernardo Parrilla y "Cepillo". "Mis charlas con cuatro flamencas" fue el resultado de una tertulia en la que tomaron parte Tía Anica "La Piriñaca", Tía Juana "La del Pipa", "La Paquera" y "La Sallago", Homenaje a la poesía de Villalón, el número 52 de la serie, es el contenido de un acto celebrado en el Teatro Municipal de Utrera, "Jerez en el recuerdo" contiene dos entrevistas, con Fernando Terremoto y Manuel Sordera, "Homenaje a Manuel Ríos Ruiz" interpretando el texto del gran poeta jerezano (q.e.p.d) "Razón, vigilia y elegía de Manuel Torre", para "Memoria jonda 2" conté con versos de Antonio Murciano, Rafael Lorente, Paco Cepero, Ventura Núñez, Mariuca Cano, etc. Mi trabajo para "La saeta jerezana", parte tercera, consistió en ser prologuista con un texto titulado "A los tercios siguiriyeros de la saeta". Mi más reciente colaboración en "Flamenco y Universidad" ha sido en el trabajo protagonizado por "Nano de Jerez" con el título "Recuerdos de mi fragua", un trabajo presentado en la Bodega San Ginés, de la Casa del Vino, en acto presidido por el creador de la serie Rafael Infante, acompañado por el cantaor, su hermano "El Gordo de Juane", Pedro Carabante y el autor de esta información que, como intérprete en ocasiones o simplemente colaborador en otras, quiero agradecérselo al jerezano-sevillano, al catedrático, al aficionado y por encima de todo al amigo, al inmenso amigo que ha sido y que, donde quiera que se encuentre -confío en que al lado del Padre-, como tal permanecerá en el recuerdo, Rafael Infante Macías. Descansa en paz.