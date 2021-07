La carnicería que el Presidente del Gobierno ha realizado en los últimos días entre los Ministros socialistas ha sido espectacular. Don Pedro es implacable. Ni siquiera a los que le encumbraron a un Olimpo político sin ningún merecimiento ni aquellos que se partieron la cara por él, mintiendo y alabando una carrera que era si no falsa, medio falsa o, al menos, ficticia ni siquiera los que hicieron el más absoluto ridículo para recomponer la suciedad que sus formas y sus hechos promovían, se han librado de la masacre para que su presidencial persona se vea reforzada y con más garantías de peso y de tiempo. Lo de este señor es de manual de Psiquiatría. No voy a entonar cantos de alabanza por la Señora Vicepresidenta. Todo lo contrario. Me alegro que no esté. Ha sido nefasta, patética, pobre y con actuaciones vergonzantes. Lo mismo que fue una mala Ministra de Cultura y una pésima Consejera del mismo ramo en Andalucía. También me alegro de la marcha del Ministro de Fomento; un maestro de escuela que, me temo, no se manchó nunca los dedos de tiza y que accedió a la política por méritos espurios. También me he alegrado de la salida del Ministro astronauta. ¿Ustedes saben algo que haya hecho? Y, así de todos. Menos mal que desaparece doña Celáa; la peor y más descarada Ministra de Educación en décadas y hemos tenido Ministros de Educación para ser encerrados en el Castillo de If - seguramente ninguno de ellos sabrían muy bien decirnos dónde encontrar el Castillo de If -. Y, mientras tanto, sus Señorías lenguaraces - Montero y Belarra - y sus dos estultos compañeros de viaje - Garzón y Castell, este último, todavía, con menos hechos a su espalda que el Astronauta - bien asentados por la sombra alargada de Don Pablo desde su exilio de oro. Y menos mal que el Presidente no sabe muy bien dónde está Jerez, podría haberse fijado en nuestra Alcaldesa, como ha hecho con las de Gavá y Puertollano, y habérsela llevado a Madrid. Hubiese sido un drama. No sé muy bien si para España o para Jerez.